Roma, infortunio Dybala: l’ultimo aggiornamento

Roma, infortunio Dybala e attesa in vista delle tante gare di Serie A che attendono la compagine di Mourinho. Gli ultimi aggiornamenti.

La ripresa del cammino in Serie A da parte di Pellegrini e colleghi non è stata delle più felici, alla luce del risultato maturato beffardamente ieri sera in quel di Bergamo. Contro gli uomini di Gasperini, infatti, la Roma ha palesato difficoltà soprattutto sul piano della tenuta e gestione fisica, a causa dei circa 120 minuti disputati in Europa quattro giorni prima, nonché di una serie di infortuni che hanno impedito a José di gestire al meglio le risorse a propria disposizione.

Per la trasferta non erano infatti partiti Wijnaldum e Smalling, ambedue fermatisi in una fase molto delicata di Roma-Feyenoord e costretti attualmente ad un forfait che preoccupa non poco i tifosi in vista del prossimo ciclo di impegni che attende i giallorossi. Gini e Chris si sono però inseriti in una lista arricchitasi di nuovi nomi proprio dopo la partita di ieri, che ha generato altre due importanti defezioni alla compagine giallorossa.

Roma, infortunio Dybala ed attesa prima degli esami: gli ultimi aggiornamenti

Al netto dei tanti episodi che hanno macchiato prestazione e risultato, ciò che ha più rammaricato il mondo Roma sono state le sfortunate situazioni che hanno contraddistinto non solo alcune fasi di gioco ma anche i forfait di due pedine non poco importanti. Oltre all’errore di Rui Patricio, infatti, la serata romanista si è contraddistinta anche per il forfait di Diego Llorente, reduce da un periodo di felice rendimento che aveva garantito a Mourinho una buona pedina da gestire nelle rotazioni difensive.

All’uscita in lacrime dell’ex Real ha fatto seguito anche il bruttissimo intervento di Palomino su Dybala, già non al massimo della condizione da un punto di vista muscolare. Dopo aver provato a gestirsi nel migliore dei modi in seguito al decisivo sforzo compiuto con il Feyenoord, Paulo è apparso visibilmente in difficoltà per il tackle del difensore nerazzurro.

In attesa degli esami, come scrive Filippo Biafora, arriva però una prima buona notizia: la caviglia del 21 non si è gonfiata e, ad oggi, sembrano esserci i presupposti per parlare di forte contusione. Seguiranno aggiornamenti.