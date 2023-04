Roma-Milan, recupero lampo: rientra per il big match

Roma-Milan, l’emergenza infortuni diventa sempre più grave per José Mourinho, mentre dall’altra parte ci sarà un recupero dell’ultimo minuto

La Roma ancora una volta è alle prese con un’emergenza infortuni mai vista prima. Gia durante la partita di andata contro il Feyenoord in Europa League Dybala e Wijnaldum sono stati costretti a lasciare il campo anzitempo, provando la squadra di due elementi fondamentali, ma poi la situazione è piano piano diventata drastica.

Nonostante le assenze i giocatori chiamati in causa hanno risposto bene, riuscendo a conquistare i tre punti in campionato contro il Torino in trasferta e l’Udinese in casa, ma poi gli sforzi si sono cominciati a far sentire. Il ritorno contro gli olandesi non era insidioso solo per il risultato, ma soprattutto per la gestione degli infortuni.

Mourinho è stato eccellente in questo, riuscendo ad inserire Dybala nel miglior momento possibile, in modo da sfruttarlo a pieno nel finale di partita. I giallorossi però non sono riusciti a chiudere il match, che si è poi concluso ai supplementari, cosa che non ha aiutato sul piano degli infortuni, contro il Milan Mourinho si ritrova con gli uomini contati, mentre in casa Milan si hanno notizie di due recuperi importantissimi.

Roma-Milan, giallorossi in piena emergenza e recupero lampo per il Milan

La Roma è tornata con più di qualche cicatrice dalla partita di Bergamo. La sconfitta non è l’unica cosa che preoccupa Mourinho, che al contrario è rimasto soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi, a tener sveglio la notte lo Special One sono ancora una volta gli infortuni.

Giallorossi che sono già senza Smalling, Wijaldum, LLorente e Karsdorp e che dovranno affrontare questo finale di stagione probabilmente nel peggiore dei modi possibili. José Mourinho non si tira indietro e suona la carica: “Se devo giocare io contro il Milan lo farò”.

Dall’altra parte invece i rossoneri che, al contrario della Champions, in campionato non vengono da un momento molto positivo, nonostante la vittoria nell’ultima giornata, ma che hanno la possibilità di rimettersi in carreggiata per la corsa al quarto posto.

In vista della partita contro la Roma infatti Pioli recupera un giocatore importantissimo come Giroud, come confermato oggi da Sky Sport. Dopo avere saltato la partita col Lecce sarà regolarmente in campo all’Olimpico. E la speranza di tutti i tifosi della Roma è che almeno per uno spezzone di gara potrà esserci anche Dybala: bisognerà aspettare gli esami per saperne di più.