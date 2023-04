Calciomercato Roma, addio Dybala: pagano la clausola

Calciomercato Roma, scatta l’allarme sul futuro di Paulo Dybala in giallorosso. Il top club sembra pronto a pagare la clausola per l’addio in estate

Paulo Dybala è stato fin qui autentico trascinatore della Roma di José Mourinho. La ‘Joya’ ha realizzato 16 reti stagionali, risultando decisivo in tante occasioni per la squadra giallorossa. La più recente è stata nei quarti di finale di Europa League, quando con una bellissima rete ha siglato il vantaggio contro il Feyenoord a pochi minuti dalla fine. In vista della sessione di calciomercato estivo c’è uno scenario che fa allarmare i tifosi della Roma.

La storia d’amore tra la Roma e Paulo Dybala procede a gonfie vele. L’attaccante argentino, ex Juventus, sta vivendo una stagione di grazia al suo primo anno in giallorosso. Il numero 21 è stato sin qui autentico trascinatore dei suoi, ora si cerca di capire quale sia il suo stato di forma in vista della delicata sfida interna al Milan. Il colpo subito alla caviglia in casa dell’Atalanta tiene col fiato sospeso José Mourinho ed i tifosi della Roma in vista della gara contro i rossoneri. Ma c’è un altro scenario che fa tremare l’universo romanista sul futuro della ‘Joya’. In Spagna non hanno dubbi e anticipano l’assalto all’ex Juventus nei prossimi mesi, tutto ruota intorno alla clausola d’addio nel contratto del calciatore giallorosso.

Calciomercato Roma, il Barcellona non molla Dybala: c’è la clausola nel mirino

Secondo quanto rimbalza dal paese iberico il Barcellona di Xavi non ha intenzione di mollare la presa per strappare Paulo Dybala alla Roma. La squadra catalana è alla ricerca di rinforzi di livello, con un occhio alle finanze, e la clausola da 12 milioni di euro continua a fare gola ai Blaugrana.

Secondo quanto evidenziato dal sito Fichajes.net il Barcellona avrebbe intenzione di piombare su Dybala in estate. I gol e gli assiti messi a referto fin qui dalla ‘Joya’ non sono sfuggiti alla squadra catalana. L’intenzione è quella di sfruttare la clausola da 12 milioni di euro per portare l’argentino alla corte di Xavi in estate. Dal canto suo la Roma sta lavorando per trovare l’accordo sul rinnovo contrattuale ed eliminare proprio questa clausola che tiene in ansia i tifosi.