Calciomercato Roma, addio e sfida in Serie A per il gran ‘ritorno’: ha già deciso

Calciomercato Roma, gran ritorno a zero e sfida in Serie A. Arriva la prima grande decisione che aiuta a fare chiarezza su un futuro ancora tutto da scrivere.

Le questioni da affrontare in casa giallorossa restano numerose e abbracciano tutta una serie di fattori di non poco conto, attualmente legati al calcio giocato ma prossimamente destinati a intrecciarsi con fattori di natura non solo squisitamente sportiva. La Roma, infatti, è adesso entrata in una fase potenzialmente determinante per il proprio futuro, alla luce dei diversi impegni che la attendono in un campionato sin da subito affrontata con il monito principale di entrare tra le prime quattro.

Non sarà certamente semplice, soprattutto se si tiene in considerazione dell’importante corpo di defezioni con le quali Mourinho sembra, almeno momentaneamente, destinato a fare i conti per le prossime partite di campionato. Sabato la Roma è attesa dal Milan di Pioli in quello che sarà il secondo scontro diretto dal sapore europeo consecutivo, inserentesi in un poker di impegni contro realtà lombarde, tre delle quali rappresentanti serie competitors per le prime quattro posizioni.

Calciomercato Roma, Nacho prende la prima decisione

Troppo importante, dunque, restare concentrati sul momento attuale, senza dimenticare delle priorità e degli obiettivi da tempo fissati da Mourinho e società. Entrambi sono ben consapevoli che, qualsivoglia scelta futura, passerà anche dal raccolto di questi mesi, determinanti anche in un calciomercato che potrebbe vedere la Roma coinvolta su più fronti.

In particolar modo, nelle ultime settimane si è assistito ad un modus operandi molto attento e preciso ai piani alti di Trigoria laddove, a partire da Aouar, Tiago Pinto e colleghi hanno cercato di muovere passi ben concreti per rimpolpare la squadra in modo intelligente e funzionale, oltre che gratuito.

Credere che non ci saranno esborsi importanti resta improbabile ma, anche in base alla strada tracciata in questi anni, la ricerca di approdi a costo zero continuerà ad essere un filo rosso anche in casa Roma. Da tale punto di vista, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti provenienti da AS.com su un giocatore accostato alla Roma da almeno un lustro a questa parte.

Ci riferiamo a Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid in scadenza contrattuale a giugno ma apparso in questa stagione e, più in generale, in questi anni di gloriosa carriera a Madrid, un profilo più che professionale e affidabile. A dimostrarlo è il rapporto e la fiducia nata con Ancelotti e una piazza che lo ha sempre acclamato.

La decisione non è stata ancora ponderata ma, in caso di addio, Nacho ha già preso una decisione importante. Dopo le avances di Juventus, Roma e Napoli, lo spagnolo ha ricevuto corteggiamenti anche dalla Premier e ha stabilito che, qualora le strade con il Real si dividessero a giugno, cambierà casacca e campionato, al fine di ridurre le probabilità di trovare sul proprio cammino una squadra alla quale deve e ha dato tantissimo.