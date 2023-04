Calciomercato Roma, nuovo Ds e triplo colpo

La Roma ha messo nel mirino tre giocatori. La pista che porta verso la fumata bianca, però, appare in salita: un club tenta lo sgambetto.

La Roma ha iniziato a riflettere, in vista della sessione estiva del mercato. Il club, nel periodo compreso tra il primo luglio ed il 31 agosto, proverà ad accontentare José Mourinho portando nella capitale calciatori di qualità in grado di rendere maggiormente competitiva la rosa giallorossa.

Un piano di potenziamento complessivo del gruppo che passerà attraverso una serie di cessioni ed altrettanti acquisti. Per quanto riguarda gli addii, sono diversi i titolari ad avere un futuro tutto da scrivere. L’elenco, ad esempio, comprende Roger Ibanez finito nel mirino dell’Atletico Madrid. I Colchoneros vogliono rifondare il proprio pacchetto arretrato e dopo aver ottenuto il “sì” di Caglar Soyuncu hanno puntato il brasiliano. La valutazione di 30 milioni non preoccupa molto gli spagnoli intenzionati a chiudere la trattativa in tempi brevi.

In bilico anche Tammy Abraham, tornato titolare nell’ultima gara di campionato senza però riuscire ad incidere in maniera significativa. Di recente si è parlato di un interessamento del Napoli (che rischia di perdere Victor Osimhen) mentre resta concreto l’interessamento di alcune squadre della Premier League tra cui il Newcastle terzo e l’Aston Villa quinto in classifica. Per quanto riguarda gli innesti, il direttore generale Tiago Pinto ha in pugno Houssem Aouar e a breve intensificherà i contatti con Evan Ndicka e Daichi Kamada.

Roma, il Betis complica i piani di Pinto

Riuscire nell’impresa di prenderli tutti a tre, in ogni caso, non si preannuncia facile. Sulle tracce dei calciatori in questione infatti, stando a quanto riportato dal portale ‘Estadio Deportivo’, c’è anche il Betis Siviglia che a breve ufficializzerà la nomina di Ramon Planes come nuovo direttore sportivo.

Il manager vuole effettuare una rivoluzione ed ha cerchiato in rosso proprio i nomi di Aouar, Ndicka e Kamada. Il primo, da ormai diverse, settimane ha accettato il contratto quinquennale messo sul piatto da Tiago Pinto mentre il francese ed il giapponese (entrambi in scadenza di contratto) lasceranno l’Eintracht Francoforte a parametro zero. Dove proseguiranno le rispettive carriere non è ancora chiaro ma il Betis proverà di certo a complicare i piani di Pinto. Sarà un triplice scontro di mercato.