Erede scelto e addio Mourinho: c’è la data dell’annuncio ufficiale

Erede scelto e addio Mourinho: c’è anche la data dell’annuncio ufficiale come nuovo tecnico. Ormai si attende solo questo

Telenovela finita. E un sospiro di sollievo per i tifosi della Roma che una se la sono tolta di mezzo. Non che ci fossero ormai tanti dubbi, ma fin quando non ci sono gli annunci un poco di apprensione c’è sempre. E questo benedetto annuncio dovrebbe arrivare già la prossima settimana in vista dell’annata che deve essere, senza dubbio, quella della rinascita e del rilancio.

Anche perché dopo tutti i soldi spesi sul mercato non può essere altrimenti. E avrete capito che parliamo del Chelsea, che dopo Tuchel ha dato il benservito anche a Potter e che adesso, almeno fino alla fine della stagione, si è affidato al grande ex Lampard. Ma ovviamente è solo una soluzione temporale visto che, secondo quanto riportato da Sky Sports, la prossima settimana ci dovrebbe essere l’annuncio ufficiale del nuovo tecnico dei Blues.

Erede scelto, il Chelsea prende Pochettino

Sarà Mauricio Pochettino il nuovo allenatore del club inglese. Che quindi dopo aver chiuso il cast che vedeva protagonisti soprattutto Nagelsmann e anche Luis Enrique – ma in mezzo era spuntato anche il nome dello Special One – ha virato in maniera decisa sull’ex Tottenham e Psg, che è fermo dalla scorsa estate, quando ha lasciato i francesi.

Pochettino è stato anche accostato alla Juventus nel corso dei mesi scorsi soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League della formazione di Allegri che è stato davvero in bilico. Adesso però tornerà in Premier League su una delle panchine più ambite del campionato inglese per quella che è la rosa dei Blues e per quelli anche che potrebbero essere ulteriori innesti nella prossima stagione. Un sospiro di sollievo per i tifosi giallorossi, che sperano ovviamente di vedere lo Special One dentro Trigoria anche la prossima stagione. E tutte le indicazioni, fortunatamente, al momento, portano verso questa direzione.