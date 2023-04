Mourinho aveva ragione, articolo 4 violato e deferimento UFFICIALE

Mourinho aveva ragione, per la procura ha violato l’articolo 4 ed è arrivato il deferimento. Ecco quello che sta succedendo

Da quella notte è passato tanto tempo. E soprattutto José Mourinho ha dovuto scontare due giornate di squalifica che non gli hanno nemmeno permesso di essere in panchina nel derby. Inizialmente, per via delle indagini, lo stop era stato congelato, poi la decisione definitiva da parte del giudice sportivo.

Ricordiamo tutti la gara tra Cremonese e Roma con il battibecco in panchina tra il tecnico della Roma e il quarto uomo Serra, che ovviamente aveva anche portato all’espulsione dello Special One che ha visto perdere la sua squadra contro quella di Gasperini. Bene, gli strascichi non sono finiti, visto che in queste ore, secondo Sky Sport, è arrivato il deferimento per il direttore di gara.

Mourinho aveva ragione, deferito Serra

A quanto pare la procura gli contesta la violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’Aia. E questo ha portato al deferimento dopo parole e processi che hanno fatto sì che Mou non potesse essere vicino ai suoi uomini in una delle partite più importanti della stagione. Sembrava acqua passata, adesso il colpo di scena che ribalta tutto. Anche la posizione dello Special One.

I fatti li ricordiamo ma è bene dare una rinfrescata ai meno attenti. Nel post partita Mou aveva detto: “Serra ha detto all’arbitro di espellermi ma non è stato onesto e non gli ha riportato anche cosa mi ha detto e come lo ha detto. Parole ingiustificabili. Magari come arbitro è il nuovo Collina ma come uomo non lo rispetto. A fine partita – aveva detto ancora il tecnico portoghese – Piccinini mi ha visto entrato nello spogliatoio di Serra e dirgli: ‘Voglio che tu sia onesto e che dici cosa è successo’, ma lui ha problemi di memoria e non ricorda. Le sue parole? Preferisco non dirle. Ma se le avesse sapute, l’arbitro avrebbe espulso lui. E’ un bugiardo”. Poi c’era anche stato il servizio delle Iene che avevano cercato di fare chiarezza prima di questa nuova puntata. Con il deferimento.