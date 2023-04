Nuova penalizzazione e comunicato UFFICIALE: la classifica cambia ancora

Nuova penalizzazione dopo il reclamo: comunicato UFFICIALE e nuovo cambiamento in classifica. La Corte federale di Appello ha deciso.

Settimane molto intense e particolari, in casa Roma e non solo. Sulla sponda giallorossa, abbiamo assistito alla nascita di un momento ricco di emozioni e di impegni, sia in campo italiano che europeo, acuito anche dalla curiosità circa una sentenza in casa Juventus che ha saputo tenere col fiato sospeso non solo il mondo bianconero ma una Serie A intera, ben consapevole di quelle che sarebbero potute essere le ingerenze dei responsi del Collegio di Garanzia, arrivati tra il 19 e il 20 aprile.

La questione penalizzazione, legata alle plusvalenze e destinata nel prossimo futuro a intrecciarsi eventualmente anche con le decisioni della Uefa ai fini di un’eventuale ammissione alla prossima Champions League, è stata però solo una delle tante che hanno interessato da un punto di vista giudiziario il mondo sportivo. Un certo timore era nato anche in seguito alle indagini nate in casa Roma, Lazio e Salernitana, rappresentanti però un evento che ha avuto conseguenze ben meno importanti del previsto, soprattutto se confrontata rispetto ad altre situazioni.

Serie A Basket, nuova penalizzazione e classifica stravolta: il comunicato ufficiale

A generare clamore, ad esempio, è stata anche la penalizzazione in campionato ai danni della Reggina, così come la notizia della scorsa settimana circa le perquisizioni nelle sedi lussemburghesi di Elliot che hanno toccato anche il mondo Milan. In queste ultime ore, però, la grande novità ha interessato soprattutto il mondo del basket, in seguito alla decisione della Corte federele di Appello della Fip.

Quest’ultima ha ponderato una decisione ufficiale dopo il precedente provvedimento ai danni della Openjobmetis Pall. Varese, accusata di frode e illecito sportivo. La società lombarda ha però presentato un reclamo che ha ridotto di cinque punti una penalizzazione che doveva essere inizialmente di sedici punti. Undici, dunque, le lunghezze sottratte dalla classifica.

Questo l’annuncio ufficiale della Fip. “La Corte federale di Appello, visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Openjobmetis Pall. Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto. Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione“.

Questa la nuova classifica: Virtus Segafredo Bologna 44 punti; EA7 Armani Milano 42; Bertram Yachts Tortona 36; Banco di Sardegna Sassari, Umana Reyer Venezia 32; Happy Casa Brindisi, Dolomiti Energia Trentino 28; Carpegna Prosciutto Pesaro, Germani Brescia 26; NutriBullet Treviso, Givova Scafati 22; Openjobmetis Varese 21; UnaHotels Reggio Emilia, Pallacanestro Trieste, Gevi Napoli Basket 20; Tezenis Verona 18