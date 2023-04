Stadio Roma, Souloukou incassa il sì: conto alla rovescia

Stadio della Roma, il nuovo Ceo giallorosso Lina Souloukou incassa un altro sì: inizia il conto alla rovescia

Lo stadio come primo obiettivo. Lo stadio come traino per crescere, per aumentare gli introiti e per rendere la Roma una società ancora più internazionale. In testa il pensiero dei Friedkin è bello fisso, e anche l’arrivo del nuovo Ceo, Lina Souloukou che ha preso il posto di Berardi è un segnale sotto questo aspetto.ù

La nuova dirigente giallorossa nelle ore dell’annuncio ha avuto un incontro, come ricordiamo, con il sindaco di Roma Gualtieri per una prima fase di conoscenza ma anche e soprattutto per fare capire l’importanza per la società giallorossa del progetto che dovrebbe sorgere a Pietralata. Oggi, inoltre, è stata una giornata campale per il futuro, visto che si sono riunite le commissioni Ambiente, Mobilità e Sport. Ecco quello che è venuto fuori dalla discussione, così come riportato da vocegiallorossa.it.

Stadio della Roma, inizia il conto alla rovescia

Parere favorevole alla proposta di delibera giunta sulla pubblica utilità dell’impianto. Per quanto concerne la commissione Ambiente c’è stato un parere unanime, mentre in quella Sport sette voti favorevoli e un solo astenuto. Mentre, nella commissione, Mobilità si sono astenuti due consiglieri.

Avuto questo via libera, fondamentale affinché il progetto vada avanti, c’è un altro appuntamento importante che è fissato nella giornata di venerdì, quando la commissione dei Lavori Pubblici si riunirà alle ore 11. Qualora anche in questo caso dovesse arrivare un parere favorevole, rimarrebbe solamente un passaggio per lo Stadio della Roma, l’ultimo, quello decisivo e che potrebbe quindi dare il via libero definitivo, quello dell’Aula Giulio Cesare. Poi si potrebbe realmente mettere la prima pietra, o quasi, per l’inizio dei lavori che dovrebbero portare infine, per il 2027, alla prima partita giocata nel nuovo impianto, e di proprietà, della Roma. Sì, davvero è iniziato il conto alla rovescia.