Bomba Roma, cambia la clausola di Dybala

Calciomercato Roma, clausola Dybala e addio a fine stagione. Cambia lo scenario relativo al futuro del 21 di Mourinho.

Il nome di Paulo, da almeno un anno a questa parte, rappresenta sicuramente uno dei maggiormente discussi e in grado di generare attenzione all’ombra del Colosseo, laddove si è diffusa da tempo la consapevolezza di avere un giocatore importantissimo tra le proprie fila, il cui futuro e la cui permanenza non potrà però prescindere dai risultati sportivi del club e della squadra.

Più in generale, di Dybala si parla da circa inizio 2022, quando quel contratto in scadenza in estate aveva preoccupato e allarmato sempre di più il mondo Juventus, all’interno del quale erano nate frizioni e divergenze di vedute, emerse, ad esempio, già ai tempi dell’iconica e polemica esultanza dell’ex 10 bianconero contro l’Udinese. In quell’occasione, la Joya disse di essersi rivolto ad un amico in tribuna, distinguendosi per un atteggiamento che rappresentò un po’ per tutti i tifosi della Juventus concreto emblema della possibilità di vederlo partire da lì a qualche mese.

Nella mente dei tifosi della Vecchia Signora, poi, riecheggiano certamente ancora i ricordi di quell’addio a fine campionato, contraddistinto da un’emozionante standing ovation che, oltre ad avere sapore di commiato, assunse anche il valore di un’esortazione a non ‘tradire’ la Juventus con la nemica calcistica di sempre, l’Inter.

Calciomercato Roma, addio Dybala con la clausola: ecco cosa cambia

Da lì a poco, infatti, sarebbe nato un vero e proprio ciclone mediatico relativo al futuro del non più fantasista della Juventus, vantante a proprio favore non solo qualità e importanza innegabili ma anche una situazione contrattuale che avrebbe permesso lui di guardarsi intorno con calma e tranquillità, oltre che con una libertà da free-agent che rendeva il suo ingaggio ancora più appetibile.

Incastri, tempismi e anche valutazioni personali separarono poi, dunque, le settimane del commosso addio alla Juventus alla non meno emozionante presentazione al Colosseo Quadrato, matrice di un rapporto di grande amore tra Dybala e la Roma che i tifosi giallorossi si augurano possa essere ancora agli inizi. Del futuro de La Joya, dopo meno di un anno, si è già detto e scritto tanto, soprattutto alla luce di un’interdipendenza che sembrerebbe essere nata tra la posizione dell’argentino e quella di mister Mourinho.

A ciò si aggiunga però anche la questione legata alla clausola rescissoria, apparsa sin da subito come una sorta di postilla che aveva messo parzialmente in allarme i tifosi della Roma, ancora increduli in quella fase del grande approdo targato Friedkin. Proprio sulla clausola rescissoria sono arrivate in queste ore importanti novità da Fabrizio Romano che ha evidenziato due aspetti.