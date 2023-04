Calciomercato Roma, Mourinho senza difesa: doppio colpo in A

Calciomercato Roma, sono iniziate le grandi manovre giallorosse per la prossima stagione. La difesa è il reparto da rifondare

Un reparto da rifare. Anche perché sono pochi quelli che garantiscono prestazioni all’altezza e danno garanzie a Mourinho. E un altro, che in questo momento, era sicuramente entrato nelle grazie dello Special One, s’è fatto male. Insomma, l’emergenza è totale.

Sì, perché Mourinho nel corso delle prossime settimane qualcosa se la dovrà inventare. Non solo Smalling, ma anche Llorente è ai box dopo il problema di Bergamo che per almeno venti giorni lo dovrebbe tenere fuori. Lui è un altro che ha la valigia in mano, anche perché difficilmente Pinto, che è alla ricerca dei parametri zero, lo riscatterà dal Leeds per 18 milioni di euro. Questo è il prezzo fissato, verso l’alto, negli accordi trovati lo scorso gennaio. Una cifra che il portoghese non sembra volere investire.

Calciomercato Roma, difesa da rifondare

Un reparto da rifondare, dicevamo: pure perché Ibanez dovrebbe partire – almeno secondo quanto riportato da Forzaroma.info – portando un poco di milioni dentro le casse giallorosse. Insomma, alla fine dei conti, l’anno prossimo sicuri di restare ci sono Mancini e l’inglese, freschi di rinnovo contrattuale, che danno loro sì, ampie garanzie di prestazioni allo Special One. Un altro infine che dovrebbe salutare la compagnia è Kumbulla. Lui potrebbe anche non giocare in queste settimane di emergenza: Mou potrebbe anche abbassare Cristante.

In difesa Pinto segue Ndicka, come sappiamo, con il quale forse c’è anche un preaccordo. Ma non solo: l’occasione potrebbe arrivare anche dal campionato italiano con Demiral dell’Atalanta che a quanto pare non vede l’ora di lasciare Gasperini visto che il campo, quest’anno, lo ha visto davvero poco. Ma dietro si profila anche un ultimo anno – visto che andrà in scadenza – pure per Rui Patricio. Il portiere però non dovrebbe essere il solo numero 1 a disposizione di Mou, ma alle sue spalle – o per meglio dire a contendergli il posto – ci potrebbe essere un altro titolare. Il sogno, per la Roma, si chiama Vicario ma nelle ultime settimane sta prendendo piede anche l’ipotesi Falcone del Lecce. Con i salentini come sappiamo i rapporti sono ottimi e potrebbe essere una possibilità.