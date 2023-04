Calciomercato Roma, regalo Champions per Mourinho: 20 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, 20 milioni in Serie A per rinforzare l’attacco di Mourinho. Ecco cosa sta succedendo.

Le prossime settimane saranno certamente in grado di elargire preziose e copiose informazioni sul mondo giallorosso, atteso da un ciclo di impegni destinati ad avere ingerenza fondamentale ai fini dei prossimi piazzamenti e, consequenzialmente, delle prossime scelte di calciomercato da parte di Tiago Pinto e colleghi. Ai piani alti di Trigoria, in attesa di avere maggiore chiarezza circa la conclusione stagionale e la posizione di José Mourinho, sono ben consapevoli di dover analizzare plurimi fattori e di essere chiamati ad un importante lavoro di cambiamento, su plurimi fronti.

Il tutto, però, senza cancellare le tante cose buone emerse nel corso di questo campionato e mantenendo conoscenza delle defezioni e dei limiti palesati, ai fini di migliorare la squadra nel pieno rispetto dell’anelito dei Friedkin a far crescere ancor di più il club da un punto di vista societario ed economico. Questo senza perdere di vista l’osservazione di norme e paletti che da anni stanno ormai avendo ingerenze fondamentali nell’impostazione delle scelte della Roma, anche in ambito di mercato.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Berardi

Come più volte sottolineato, le diverse notizie di calciomercato giunte fin qui lasciano intendere come, anche nel prossimo trimestre estivo, a Trigoria si cercherà di intervenire in modo intelligente e funzionale, ricercando giocatori tatticamente e tecnicamente validi, prelevabili gratis o a condizioni convenienti. I nomi del recente passato, da Dybala a Matic, passando per Wijnaldum o Belotti, sono certamente molto emblematici e potrebbero appartenere ad una lista destinata ad essere rimpolpata con nuovi volti.

Ciò non cancella, comunque, la consapevolezza di poter assistere in casa Roma anche ad operazioni importanti e più dispendiose, come capitato anche durante il corso di quest’ultimo biennio di coesistenza Pinto-Mourinho. In particolar modo, un rinforzo importante potrebbe interessare l’attacco, laddove Calciomercatoweb.it segnala Domenico Berardi come nome potenzialmente in grado di stimolare le giuste attenzioni.

L’esterno del Sassuolo, accostato non poche volte in passato anche alla Roma, oltre che a tanti altri top club italiani tra cui, su tutti, la Juventus, potrebbe essere il gran rinforzo in caso di arrivo tra le prime quattro da parte della squadra di Mourinho. Portarlo lontano da Reggio Emilia, però, significa sborsare una cifra di circa 20 milioni di euro. Anche questa volta, il futuro passa, dunque, da un presente ancora tutto da scrivere.