Fallo e mega rissa in campo, partita sospesa – VIDEO

Fallo e mega rissa in campo, futile l’intervento degli arbitri per separare i giocatori delle due squadre. Ecco cosa è successo.

Ci sono immagini che non vorremo mai vedere in ambiti sportivi e, dunque, in contesti che dovrebbero insegnare valori quali lealtà e sportività, sovente dimenticati a causa di forti agonismi e situazioni da campo in grado di generare nervosismo e astio. Giusto evidenziare come la fame di vittorie e lo stesso agonismo debbano rappresentare benzina e alimento principale di qualsiasi sport, anche ai fini di preservare uno spettacolo che permetta di far emergere i comuni aneliti dei protagonisti a voler avere ragione dell’avversario.

Questo non deve però far passare in secondo piano l’importanza di quei valori di cui detto prima, sostrato fondamentale di qualsiasi attività sportiva che, prima di tutto, deve essere in grado di divenire pretesto di unione e di uguaglianza, oltre che veicolo di messaggi di speranza e superamento di qualsivoglia differenza. A tal proposito, dunque, determinate immagini e situazioni risultano sempre spiacevoli, generando una sottomissione dei valori di cui appena detto e in mettendo in secondo piano ciò che invece dovrebbe essere parte caratterizzante e costituente qualsiasi sport.

Eurolega basket, rissa durante Real Madrid-Partizan: partita sospesa

A tal proposito, dunque, le immagini provenienti dal campo Wizink Center di Madrid generano un certo indegno e tristezza. L’arena di basket della capitale spagnola è infatti divenuta in queste ore un vero e proprio teatro di battaglia, in occasione della gara tra il Real Madrid e il Partizan. Come emerge dal video accluso sotto, infatti, le due squadre si sono distinte per una mega rissa di fronte alla quale anche l’intervento degli arbitri ha potuto poco o nulla.

Il triste evento ha portato alla sospensione del quarto quarto dell’incontro, in attesa di una sfida di ritorno il prossimo 2 maggio destinata ad essere contraddistinta da non poca tensione. L’accaduto si è verificato a circa due minuti dalla fine, con i serbi avanti per 2-0 grazie allo score complessivo di 80-95.

Il cestista spagnolo, Sergio Llull, commette un fallo a centrocampo sull’avversario Punter, generando una violenta reazione che coinvolge tutti i giocatori in campo. Convocati alla fine i rispettivi allenatori, dopo che la terna arbitrale abbia cercato di analizzare i frame del video dell’accaduto. La decisione è quella di porre fine alla partita.