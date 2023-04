Lukaku erede di Abraham: “Perfetto per Mourinho”

Calciomercato Roma, Lukaku al posto di Abraham. Arriva l’annuncio che coinvolge il futuro del centravanti dell’Inter e un possibile ritorno sotto l’egida di Mourinho.

I due si conoscono molto bene, grazie al rapporto lavorativo nato ai tempi della Premier League, quando Big Rom riuscì a trovare una delle migliori versioni di sé stesso nel campionato anglosassone, laddove, fatta eccezione per qualche parentesi all’Everton, non aveva mai trovato quella continuità assicuratagli dalla gestione dello Special One a Manchester e da quella di Conte nella prima parentesi milanese della sua carriera.

L’importanza e l’imponenza del belga è certamente ricordata da tanti tifosi dell’Inter e non solo, ben memori di quel leader e trascinatore trasformatosi proprio grazie ad Antonio Conte, bravo ad estrapolare dal numero nove qualità, fame e cattiveria che non ha più saputo trovare in una Premier rimasta esterrefatta dal suo rendimento nel nostro campionato. I circa 100 milioni di euro spesi dal Chelsea sono stati chiara testimonianza dello status raggiunto da Big Rom, divenuto però da lì a poco poco riconoscibile e protagonista di una scelta di mercato da parte dei Blues non proprio felice.

Calciomercato Roma, Lukaku dopo Abraham: “Dovrebbe accontentarsi”

Il ritorno a Milano dopo un solo anno a Londra ha rappresentato certamente l’emblema di un fallimento che credeva poter superare facendo nuovamente tappa in una dimensione alla quale aveva saputo dare tantissimo, seppur in una situazione dai pretesti e presupposti diversi.

Qualche problematica fisica e un rendimento unisono non proprio felicissismo da parte della compagine di Inzaghi hanno impedito all’Inter di poter contare sulla miglior versione di Lukaku, rimasto però tra gli elementi più importanti delle fila nerazzurre nonché tra i centravanti ancora più importanti del nostro campionato e non solo.

Dopo i rumors nati in passato circa un possibile accostamento anche alla Roma, sono arrivate in queste ore dichiarazioni indicative quanto suggestive circa un possibile approdo in giallorosso, giustificato ipoteticamente da una separazione da Abraham apparso fin qui un elemento abbastanza lontano da quello ammirato nella sua prima annata italiana.

Ci riferiamo all’intervento del giornalista di Calciomercato.it, Daniele Trecca, intervenuto in diretta ai microfoni di Tv Play in questo modo. “Non c’è nulla tra Lukaku e la Roma ma secondo me sarà l’erede di Abraham: è un mio capriccio. Lo vedrei benissimo con il gioco in verticale di Mourinho. Certo, va detto che l’ingaggio è importante e dovrebbe accontentarsi di 5 milioni di euro all’anno grazie al decreto crescita”.