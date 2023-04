“Per la regolarità del campionato”: nuovo caos, richiesta ufficiale

Ping pong e richieste ufficiali: dopo l’ultima decisione scende in campo anche in sindaco. La richiesta non è passata inosservata.

Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase più calda. Ne sa qualcosa la Roma, che sta lottando con tutte le sue forze per acciuffare un posto in Champions League che sarebbe di vitale importanza per la programmazione della prossima stagione. Il prossimo impegno in programma contro il Milan, sotto questo punto di vista, assumerà un ruolo di nevralgica importanza.

Nel frattempo i giochi per lo Scudetto sono già stati archiviati. Manca solo la matematica certezza, ma il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a conquistare il terzo Scudetto della sua storia. Osimhen e compagni hanno dimostrato una superiorità tecnica a tratti imbarazzante, riuscendo ad ottenere un vantaggio importantissimo sulla concorrenza. La matematica certezza dello Scudetto potrebbe avvenire già nel week-end, con gli Azzurri che ospiteranno al “Maradona” la Salernitana qualche ora dopo il triplice fischio di Inter-Lazio. Da poche ore, infatti, è arrivata la decisione ufficiale di spostare Napoli-Salernitana – inizialmente in programma sabato alle 20.45 – a domenica alle 15. Provvedimento che sta calamitando l’attenzione mediatica e che ha mandato su tutte le furie il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha rilanciato con una nuova richiesta.

Caos in Serie A, UFFICIALE: la richiesta del sindaco di Salerno

Il primo cittadino di Salerno, infatti, ha chiesto ufficialmente che Salernitana-Fiorentina, in programma il 3 maggio, venga posticipato al giorno successivo. Questo per garantire ai granata un giorno in più di riposo visto il posticipo della gara con i partenopei. Di seguito la presa di posizione ufficiale di Vincenzo Napoli:

“Per la regolarità del campionato è necessario posticipare la partita tra Salernitana-Fiorentina già programmata per mercoledì 3 maggio al giorno successivo giovedì 4 maggio. La decisione di spostare di ventiquattro ore (da sabato 29 a domenica 30 aprile) la partita del Diego Armando Maradona Napoli-Salernitana è stata assunta per ragioni valutate dalle competenti autorità di ordine pubblico e sicurezza.

Sono ragioni importanti, ma è altrettanto importante garantire i diritti della formazione granata che, allo stato dei fatti, si troverà a dover affrontare la delicata partita contro la Fiorentina avendo un giorno in meno di riposo a disposizione. Chiediamo alle autorità competenti, alla Lega di Serie A ed ai titolari dei diritti televisivi di posticipare, come peraltro è stato già fatto per il match Udinese-Napoli, anche il match Salernitana-Fiorentina per consentire alla formazione granata di poter giocare con il giusto riposo un incontro importantissimo per il raggiungimento del traguardo salvezza”.