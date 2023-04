Roma-Milan, designazioni arbitrali da incubo: la profezia di Mourinho

Roma-Milan, ufficiale: sarà Orsato a dirigere il match dell’Olimpico sabato pomeriggio alle 18. Il ruolino di marcia è terribile

Sabato pomeriggio all’Olimpico va in scena una partita fondamentale per la Roma di Mourinho, che ospita il Milan di Pioli che, si spera, possa avere la testa soprattutto al doppio confronto di Champions League contro l’Inter. Il big match di giornata insomma si gioca al Foro Italico, ed è per questo che in campo ci va Orsato.

Sì, sarà lui a dirigere la sfida tra i giallorossi e i rossoneri. E gli assistenti saranno Baccini-Berti. Quarto uomo invece Camplone. Mentre il Var sarà Di Paolo. Avar Abbattista. Sarà la seconda volta in stagione che Orsato dirigerà la Roma. Il precedente è davvero brutto.

Roma-Milan, i precedenti con Orsato

Sì, Orsato ha diretto il derby contro la Lazio, quello che i biancocelesti hanno vinto uno a zero grazie alla rete di Felipe Anderson. Ma in generale, con Mourinho, non c’è tutto questo bel rapporto.

Soprattutto c’è una dichiarazione di Mou, quando il tecnico della Roma allenava il Chelsea, che dopo un pareggio contro il Maribor ha detto questo: “Orsato? Ho una lunga storia con questo arbitro da quando allenavo in Italia, ma non voglio parlare di lui”. Infine, con l’arbitro in questione la Roma ha collezionato 5 sconfitte di fila. E 4 di fila, invece, sono arrivato con Di Paolo al Var. Insomma, i precedenti sono tutti da incubo.