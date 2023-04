Roma-Milan è già iniziata: colpa a zero Maldini

Roma-Milan, in programma sabato all’Olimpico è già iniziata: Maldini sfida Pinto per il colpo a zero in mezzo al campo

Si sta muovendo con estrema velocità, per la prossima stagione, il general manager della Roma Tiago Pinto. E lo sta facendo cercando di chiudere principalmente dei colpi a parametro zero. Gente che si può accordare in questo momento con il prossimo club e che potrebbe anche firmare il prossimo contratto di lavoro.

Due di questi sono Aouar del Lione e Ndicka del Francoforte. Il primo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già sostenuto le visite mediche con la Roma. Il secondo invece ha detto di no al Betis – che aveva nel mirino anche il centrocampista – e questo non fa altro che aumentare le possibilità di vederlo il prossimo anno in maglia giallorossa. Sarebbero due innesti importanti, senza dubbio. Ma Pinto non sembra abbia nessuna intenzione di fermarsi. Anzi, nella mente del portoghese gira da un poco di tempo il nome di un altro centrocampista: Keita del Liverpool.

Roma-Milan, anche Maldini su Keita

Anche lui va in scadenza alla fine di questa stagione, anche lui saluterà Klopp che quest’anno non lo ha mai praticamente impiegato con regolarità. Da quelle parti hanno già trovato un sostituto e l’addio è cosa certa. Come certa è però la concorrenza che secondo TuttoSport questa mattina in edicola vede protagonista anche il Milan di Maldini, anche lui alla ricerca di innesti senza spendere nemmeno un euro sul mercato.

I rossoneri, prossimi avversari della Roma in campionato, stanno monitorando la situazione attorno al giocatore. E sembrerebbero intenzionati a fargli un’offerta per strapparlo alle altre che ci hanno messo gli occhi addosso. Keita, a parametro zero, sarebbe sicuramente un altro colpo da incorniciare anche se la Roma, c’è da dirlo, forse non lo tiene come prima scelta. Sicuramente nella testa di Pinto gira ancora il nome di Frattesi e probabilmente si farà un tentativo con il Psg per allungare l’accordo per Wijnaldum: in questo caso però c’è anche da trovare un’intesa col giocatore sullo stipendio, che adesso è fuori dalla portata dei giallorossi. Le grandi manovre, comunque, sono iniziate da un pezzo.