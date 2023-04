Calciomercato Roma, doppio no e sogno Champions: volata Pinto

La Roma vuole regalare a Mourinho almeno un difensore ed un centrocampista. Una rivale si defila: Pinto punta a chiudere subito.

Un colpo in difesa ed almeno un altro per rimpolpare il centrocampo. In attesa, poi, di prendere una decisione definitiva sui titolare in bilico. La Roma pianifica le prossime mosse in vista della sessione estiva di mercato. Tiago Pinto, in particolare, ha provveduto ad attivarsi gettando le basi delle trattative da concretizzare poi a luglio e ad agosto.

Un innesto, come detto, riguarderà di certo il pacchetto arretrato. Chris Smalling ha detto “sì” al biennale messo sul piatto dal direttore generale e resterà ancora alla corte di José Mourinho. Al tempo stesso, sono probabili le partenze di Marash Kumbulla e di Diego Llorente. Il primo, quando è stato impiegato, non è mai riuscito a convincere in pieno. Il secondo si è ambientato ma per acquistarlo a titolo definitivo dal Leeds servirà un investimento da 18 milioni. Una cifra, questa, piuttosto impegnativa.

I riflettori sono stati puntati su Evan Ndicka, intenzionato a lasciare l’Eintracht Francoforte a parametro zero e mettersi alla prova in altri campionati. Per quanto riguarda la linea mediana giallorossa, è praticamente certo l’addio di Mady Camara che farà ritorno all’Olympiakos mentre per Georginio Wijnaldum verrà chiesto un nuovo prestito al Paris Saint Germain. Il rinforzo prescelto in questo caso è Houssem Aouar, che ha già accettato l’offerta ricevuta da Pinto.

Roma, Ndicka e Aouar rifiutano il Betis

Sia Ndicka che Aouar, nelle scorse ore, erano finiti anche nel mirino del neo direttore sportivo del Betis Siviglia Ramon Planes. I contatti andati in scena con i rispettivi agenti, però, non hanno prodotto i risultati sperati dagli spagnoli.

Il francese e l’algerino, stando a quanto riportato dal portale ‘El Gol Digital’, vogliono disputare la prossima edizione della Champions League. Una vetrina che, al momento, il Betis non può garantire. La squadra di Manuel Pellegrini è quinta in Liga a -6 dalla Real Sociedad a 7 partite dalla conclusione del torneo. La qualificazione alla kermesse europea, in teoria, è ancora possibile ma la pista è tutta in salita. Ndicka e Aouar, dal canto loro, non vogliono aspettare. Il loro futuro verrà scritto presto. La Roma è tranquilla: il blitz decisivo per il difensore, nel mirino del Barcellona, è imminente.