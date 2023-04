Sanzione aggiornata, la penalizzazione passa a -7

Sanzione aggiornata, adesso la penalizzazione rischia di essere un -7: ennesimo stravolgimento della classifica

Pippo Inzaghi nei guai. Adesso la Reggina rischia seriamente di non fare i playoff in questa stagione. Anche se ancora non è deciso se la nuova penalizzazione che dovrebbe arrivare a breve giro di posta verrà scontata in questa stagione oppure nella prossima. Vedremo. Ma andiamo per gradi.

Nei giorni scorsi la squadra del presidente Saladini si è visto recapitare un meno 3 in classifica che ha mandato la squadra calabrese all’ottavo posto, l’ultimo per disputare gli spareggi post season per la promozione nella massima serie. Ieri, invece, è arrivato un altro deferimento e una seconda penalizzazione in primo grado così come raccontato dalla Gazzetta dello Sport è pressoché scontata. L’accusa è di ritardi nei pagamenti degli stipendi e anche del mancato pagamento alla data stabilita delle ritenute Irpef. E adesso i capi d’accusa contro la squadra amaranto dello Stretto di Reggio Calabria sono sette: la reiterazione dei due mancati pagamenti del 16 febbraio al 16 marzo, più il mancato rispetto della rateizzazione Irpef ottenuta con il Salvacalcio, più il mancato pagamento Inps (che da febbraio era slittato a marzo per tutti) da aprile 2022 fino a febbraio, più il mancato rispetto del relativo accordo trovato con il Salvacalcio.

Sanzione aggiornata, la Reggina rischia il -7

Tre punti già sono accollati. A questi se ne possono aggiungere altri quattro visto che il tutto potrebbe essere accorpato. E siccome la classifica della Serie B è veramente corta, dal quinto posto in graduatoria la squadra di Inzaghi si potrebbe ritrovare poco sopra i playout. E visto anche il momento negativo di Menez e compagni, allora non è detto che la squadra calabrese riesca a salvarsi senza passare dagli spareggi.

Dalla propria parte la Reggina si dice certa nelle prossime settimane di poter dimostrare la buona fede del suo operato. Mentre dentro le segrete stanze della Figc si cerca di capire come fare: rinviare nel caso i playoff in attesa della fine del giudizio, far scontare il prossimo anno la penalizzazione oppure andare avanti rischiando di dover risarcire economicamente la società reggina? Domande che adesso non hanno una risposta. Ma il caso è davvero ingarbugliato.