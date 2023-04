Scintille Roma-Juventus, colpo ‘gobbo‘: si sono fatti da parte

Calciomercato Roma, dalla Francia ne sono sicuri: il club transalpino è definitivamente fuori dalla corsa.

In occasione del prossimo impegno di campionato contro il Milan, José Mourinho dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza in termini di infortuni. Soprattutto in difesa, infatti, il tecnico portoghese sarà costretto a rinunciare ad alcune pedine importanti, che potrebbero portare lo “Special One” a varare un nuovo restyling.

Nel frattempo, però, Tiago Pinto è all’opera per provare a rinforzare lo scacchiere tattico giallorosso con innesti funzionali e futuribili. Il diktat della Roma, però, non cambia: si cercherà di puntellare determinati reparti puntando a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Non a caso, ad esempio, i capitolini da diverse sessioni di calciomercato hanno cominciato a caldeggiare il mercato degli svincolati, fonte alla quale hanno di volta in volta attinto. A distanza di un anno dal colpo Dybala, i giallorossi potrebbero chiudere nuove operazioni a parametro zero. Oltre ad Aouar, avvistato nella Capitale dove si sarebbe sottoposto a test fisici “galeotti”, un nome che non è sparito dai radar di Pinto è quello di Evan N’Dicka.

Calciomercato Roma, il Marsiglia si defila per N’Dicka: buone notizie per Pinto

Il centrale dell’Eintracht Francoforte è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023 che non sarà rinnovato. Sebbene la rottura non si sia ancora materializzata ufficialmente, i segnali lanciati dal classe ’99 nelle ultime settimane sono inequivocabili.

N’Dicka fa però gola a diversi club in giro per l’Europa, che in tempi e in modi diversi hanno avuto modo di effettuare dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Juventus, Roma, Inter e Napoli sono da tempo sulle sue tracce, ma non solo. Il transalpino ha calamitato l’interesse di diversi club francesi: oltre al Psg, infatti, anche il Marsiglia flirtava con la possibilità di ingaggiare il promettente centrale dell’Eintracht.

L’imperfetto, però, è d’obbligo. Secondo quanto riferito da jeuneusfooteux.com, infatti, il Marsiglia si sarebbe tolto quasi definitamente dalla corsa per N’Dicka. Le chances che i provenzali possano mettere le mani sul difensore francese sarebbero ridotte al lumicino. Quello di N’Dicka, infatti, è un profilo complicato soprattutto per il costo in termini di ingaggio dell'(eventuale) operazione. Buone notizie per la Roma che dunque, almeno in teoria, dovrà fare i conti con un avversario in meno nella strada per arrivare al centrale.