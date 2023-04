Sentenza sui bianconeri: partite rinviate, oggi la decisione ufficiale

Sentenza in arrivo sui bianconeri e classifica riscritta con il rinvio delle partite. Arriva oggi la decisione ufficiale del Direttivo straordinario: tutti i dettagli

Giustizia sportivo e calcio si intrecciano ancora una volta in Italia. La classifica di Serie A è stata riscritta la scorsa settimana, con la restituzione dei 15 punti prima tolti alla Juventus. In attesa di capire come si evolverà l’inchiesta Prisma, che ha investito il club bianconero, c’è una nuova sanzione in arrivo che riscrive calendari e classifiche nel campionato di Lega Pro. Anche in questo caso è coinvolta una società bianconera.

La giustizia sportiva interviene nuovamente sugli equilibri del calcio italiano. Questa volta sotto i riflettori ci sono i play off della Lega Pro, che verranno rinviati con l’esclusione della squadra bianconera ex Serie A. Andiamo con ordine, quest’oggi si riunisce il consiglio direttivo della Lega Pro, che è chiamato a prendere diverse decisioni in vista dei play out e play off di fine stagione. Le sfide finali, che decreteranno i verdetti stagionali sono soggette allo slittamento delle date d’avvio, l’ufficialità della decisione federale arriverà quest’oggi. A pagare sarà il Siena, che non potrà partecipare ai play off di Lega Pro.

Lega Pro, sentenza in arrivo sul Siena: niente playoff e partite rinviate

Ore di attesa intorno all’ufficialità delle decisioni del consiglio direttivo della Lega Pro. Secondo quanto scrive quest’oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, i play out non dovrebbero subire slittamenti di date. Discorso diverso invece per quel che riguarda i play off, che verranno spostati di diversi giorni rispetto a quanto programmato ad inizio stagione.

I play out inizieranno come da programma la prossima settimana, il 6 maggio. Nessun ricorso presentato infatti stravolgerebbe gli equilibri per gli scontri salvezza, al massimo ci potrebbe essere la retrocessione diretta dell’Imolese. A slittare, di un paio di settimane, saranno invece i play off, con l’esclusione del Siena dalla griglia per conquistare la promozione nella Serie B. La società bianconera toscana verrà esclusa in favore della Recanatese. I play off dovrebbero quindi iniziare l’11 maggio, con la finale in programma intorno al 18 giugno. Il 9 giugno invece arriverà la sentenza ufficiale intorno al Siena.