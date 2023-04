Calci e pugni all’avversario, radiazione immediata per l’allenatore

Aggressione con calci e pugni dopo l’espulsione: radiazione e intervento immediato del Giudice Sportivo.

Le attuali settimane si stanno rivelando ricche di eventi da plurimi punti di vista, in casa Roma e non solo. Sul mero fronte sportivo, abbiamo assistito fin qui al diffondersi di tanti impegni anche per gli uomini di Mourinho, ben consci di trovarsi attualmente in una parentesi stagionale molto delicata e in grado di poter avere una certa ingerenza ai fini dei piazzamenti finali. Al di là degli aspetti di campo, però, abbiamo visto come in Italia tante altre questioni siano state in grado di generare una certa attenzione, catalizzando polemiche, discussioni e attese.

I riferimenti non possono non andare anche al mondo Juventus e alla lunga attesa per un primo responso, giunto il 19 aprile, che non ha cancellato le basi per assistere a nuove sovversioni e cambiamenti, con immediati impatti sul campionato italiano e su una lotta Champions che coinvolge, proprio come i giallorossi, anche la Vecchia Signora. Parallelamente, come raccontatovi, abbiamo assistito alla nascita di tante situazioni e singolari e meritevoli di report, soprattutto alla luce delle conseguenze che queste potrebbero portare nell’immediato futuro.

Rissa dopo l’espulsione, il Giudice Sportivo chiede la radiazione

Nella giornata di ieri, ad esempio, abbiamo detto della mega rissa in Eurolega che ha macchiato la sfida tra i cestisti del Real Madrid e quelli del Partizan, con conseguente sospensione della gara e possibili sanzioni in arrivo. Scene simili, purtroppo, hanno contraddistinto anche il campionato Under 14 di Monza e Brianza, divenuto teatro di uno spettacolo ignobile e ingeneroso.

Ci riferiamo a quanto accaduto tra Pierino Ghezzi e Accademia Sovico Calcio, valevole per la tredicesima gara della stagione. Al 30esimo minuto del secondo tempo, l’allenatore degli ospiti è stato espulso per doppia ammonizione, imbattendosi così in una reazione spropositata e infelice. Dopo essere uscito dal terreno di gioco, il soggetto in questione è rientrato in campo, appropinquandosi all’area tecnica avversaria e iniziando a percuotere un calciatore della stessa.

Dirigenti di entrambi i club hanno cercato di intervenire, generando una colluttazione che ha visto colpire anche un dirigente della Pierino Ghezzi. L’allenatore dell’Accademia Sovico Calcio è stato punito dal Giudice Sportivo con una squalifica fino ad aprile 2028, in attesa di un responso dagli organi federali sulla richiesta di radiare la persona coinvolta.