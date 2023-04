Calciomercato, Firmino infiamma Roma-Milan: triplo sorpasso in Serie A

Calciomercato Roma, triplo sorpasso in Serie A per Roberto Firmino. L’intenzione di portarlo in Italia è fortissima.

Il momento attuale impedisce di fare valutazioni a troppo ampia gittata, soprattutto alla luce dei diversi impegni che attendono plurime realtà di un campionato che, vincitrice finale a parte, ha ancora tante sentenze da emettere. Lo sa bene la stessa Roma, attesa prossimamente da un ciclo di impegni a dir poco importante, destinato ad avere una valenza forse fondamentale ai fini dei responsi europei e non solo.

La squadra di Mourinho, dopo la beffarda sconfitta in casa dell’Atalanta, ha visto ridurre il margine di vantaggio rispetto ad Inter e Milan, oltre che rispetto ad una squadra di Gasperini rappresentante ad oggi ancora una mina vagante per le inseguitrici di un posto tra le prime quattro. Molte indicazioni potrebbero certamente giungere tra non molto, soprattutto alla luce dei diversi scontri diretti che, dopo la trasferta di Bergamo, attendono la compagine giallorossa a breve.

Il primo di questi sarà contro il Milan di Pioli, seguito dall’inframezzo Monza e dal big match contro l’Inter di Inzaghi, in un trittico di impegni durante il quale ci sarà una certa attenzione anche per le gare europee, fattore di potenziale distrazione, però, anche per le due milanesi.

Calciomercato Roma, Milan in pole per Roberto Firmino

Troppo presto, dunque, per poter parlare di valutazioni, scenari o possibili evoluzioni a lunga gittata. Piuttosto, però, è possibile affermare che a Trigoria si sta cercando già da qualche tempo di tracciare la strada da seguire nel corso del prossimo trimestre estivo, quando Tiago Pinto e colleghi dovranno cercare di rinforzare ulteriormente una compagine cresciuta non poco nel corso degli anni ma ad oggi figurante ancora come più che perfettibile.

La strada continuerà ad essere quella della ricerca di elementi funzionali e in grado di approdare a condizioni vantaggiose, se non gratuite. I nomi sondati sono tanti e, fra i vari, si è segnalato anche per la Roma quella suggestione chiamata Roberto Firmino che potrebbe assumer il sapore di autentico capolavoro di mercato. Questo alla luce di una scadenza contrattuale a giugno e di qualità e caratteristiche che hanno collocato per anni il centravanti brasiliano sull’olimpo dei migliori elementi offensivi nel nostro continente.

Oltre alla Roma, per Firmino si è registrato qualche interesse anche da parte di Juventus e Inter, senza dimenticare di un Milan che, ad oggi, sarebbe quella più seriamente intenzionata a tentare l’affondo. Questo soprattutto alla luce di quanto riferito da Calciomercatoweb.it, sulle cui colonne si legge di una pole position rossonera per il 9 del Liverpool, individuato come profilo ideale per ovviare ad una probabile partenza di Origi, arrivato alle stesse condizioni e dallo stesso club. La speranza del Milan è che l’eventuale impatto possa però avere esiti diversi.