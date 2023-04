Calciomercato Roma, doppio sponsor per Mourinho e Dybala

L’allenatore della Roma e il numero 21 sono ancora in attesa del rinnovo del contratto in vista della prossima stagione

Sono due dei profili più importanti di tutta la Roma e questo lo sanno bene. José Mourinho e Paulo Dybala sono senza dubbio gli uomini centrali per questo club, ma su piani diversi. Il primo è un punto di riferimento fuori dal campo, sia in ambito tecnico che manageriale. Il secondo, invece, è colui che accende la luce in campo con le sue giocate e con il suo estro, che gli ha permesso di diventare l’idolo dei tifosi.

I due stanno vivendo situazioni simili, anche se le motivazioni sono diverse. Entrambi stanno aspettando un rinnovo del contratto che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, in vista del calciomercato estivo. La Joya ha una clausola rescissoria che preoccupa non poco vista la cifra molto basta che serve pagare per strapparlo alla Roma. Proprio per eliminare questa voce, Tiago Pinto sta pensando di prolungare il contratto dell’ex Juventus e di portare il suo ingaggio a 6 milioni, una cifra che Paulo ha dimostrato di meritare.

Mourinho, invece, ha ancora un anno e mezzo di contratto, l’accordo scade nl 2024 e la sua avventura si sta avvicinando all’ultimo atto. In principio i Friedkin avevano deciso di prendere il portoghese per tre stagioni sperando di vincere qualcosa. Il tecnico ha subito ripagato la fiducia di Dan, portando nella Capitale la coppa della Conference League al primo tentativo.

Roma, Mourinho e Dybala insieme per gli sponsor

Una prima stagione da incorniciare, a cui non ha preso parte l’argentino che è alla prima stagione a Trigoria. Il suo impatto sui disegni di gioco, però, è stato così importante che il suo talento è tornato alla ribalta, con molti club interessati a prenderlo.

Come riporta il Corriere dello Sport, il futuro dei due è legato, ma come Mourinho si è convinto a restare, anche il talento di Laguna Larga è interessato a rimanere un anno in più in giallorosso. I due sono i volti più noti e importanti di tutta la rosa e sono stati già scelti da Adidas per presentare la nuova maglia. Oltre al brand tedesco, però, i due sono finiti nel mirino anche di due nuovi sponsor – che stanno per firmare con la Roma – che li vogliono come testimonial.