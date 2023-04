Calciomercato Roma, ha già detto sì alla Juventus

Calciomercato Roma, il suo profilo è stato accostato anche ai giallorossi. Ma lui avrebbe già detto di sì alla Juventus

Da un poco di tempo a questa parte c’è sempre la Juventus di mezzo nel momento in cui la Roma decide di mettere gli occhi su un giocatore. E il suo profilo, nelle scorse settimane, anche perché un attaccante la prossima stagione i giallorossi lo dovranno prendere, è stato accostato con una certa insistenza dalle parti di Trigoria.

Probabilmente, l’idea, Pinto ce l’ha anche avuta. Ma di sicuro una vera e propria trattativa non è mai iniziata. Di certo Morata intrigava, eccome, soprattutto perché il suo futuro all’Atletico Madrid è tutt’altro che certo dopo una stagione sulle montagne russe tra alti e bassi di ogni genere. E poi, in casa giallorossa, c’è anche Dybala, amico fraterno dell’attaccante spagnolo e questo non poteva fare altro che aiutare Pinto nel suo intento. Senza dimenticare, ovviamente, la questione Mourinho, uno che quando si mette in testa una cosa nella maggior parte dei casi la porta a termine. Insomma, i presupposti per il grande colpo c’erano tutti. Ma secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina ci potrebbe essere un ritorno clamoroso, che sarebbe il terzo, alla Juventus.

Calciomercato Roma, Morata ha detto di sì alla Juventus

E da parte dell’attaccante della squadra di Simeone sarebbe arrivato anche un ok bello importante, quello che riguarda la riduzione dell’ingaggio. Sono 5,2 i milioni di euro che Morata prende in Spagna, una cifra che le casse bianconere al momento non si possono permettere e che sicuramente avrebbero potuto dare uno stop alla possibile operazione.

Ma questo non sembra per nulla un problema, anzi: Morata anche per via dei rapporti che in questi anni ha creato a Torino sarebbe disposto a prendere di meno pur di tornare in Italia nella città piemontese. Ovvio che nemmeno in questo caso c’è qualcosa di fatto e di sicuro, ma le indicazioni vanno tutte verso questa direzione. Con Pinto che dovrà guardare verso altri campionati – o altre squadre – per il suo attaccante.