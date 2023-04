Calciomercato Roma, scout in azione: il ribaltone verdeoro è già arrivato

Calciomercato Roma, le ultime sulle mosse dei giallorossi e dei possibili sviluppi in ottica futura.

Abbassamento del monte ingaggi, valorizzazione di una rosa plasmata per quanto possibile ad immagine e somiglianza del proprio tecnico e scoperta di qualche giovane che possa fornire il suo contributo nel presente e in ottica futura. Queste sono le direttrici che orienteranno in maniera importante le mosse dei dirigenti della Roma nel corso della prossima settimana e che ne hanno tracciato la rotta anche nel corso della scorsa settimana.

Sotto traccia, infatti, Tiago Pinto ha scandagliato il terreno alla ricerca di giovani interessanti. Come riferito da Daniele Trecca nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv PLAY, anche la Roma ha monitorato con attenzione il terzino brasiliano Arthur, protagonista all’ultimo Sudamericano Sub 20 con la maglia della sua Nazionale. Sulle tracce del talentoso terzino classe ‘2003, però, ha poi messo gli occhi il Bayer Leverkusen, prossimo avversario proprio della Roma in semifinale di Europa League, che ha fatto saltare il banco trovando l’accordo con l’America MG.

Calciomercato Roma, anche Pinto era su Arthur: il Bayer Leverkusen ha fatto saltare il banco

Presente nella Top 11 nell’ultimo Sudamericano SUB 20, messosi in luce a suon di prestazioni importanti tra le fila del suo club, Arthur aveva dunque calamitato anche l’attenzione della Roma, che ha sondato in maniera esplorativa la situazione per capire eventuali margini di manovra. A tal proposito, ecco quanto riferito da Daniele Trecca: “Pinto aveva scoperto un giovane, aveva fatto seguire il terzino sinistro brasiliano Arthur durante l‘ultimo Sudamericano Sub20, prima che arrivasse il Bayer Leverkusen con moneta sonante.”

Affare che è sfumato prima ancora di poter portare a sbocchi concreti, dunque, con la Roma che però potrebbe comunque pescare dal Sudamerica nuovi talenti con cui implementare l’organico a disposizione di José Mourinho, esaudendone le richieste tecnico-tattiche. Soprattutto sulle corsie esterne, del resto, i giallorossi hanno bisogno di innesti importanti e futuribili, con cui poter eventualmente avviare un mini restyling. Staremo a vedere cosa succederà.