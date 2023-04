Dalla Juventus alla Roma, nuovo colpo di scena: “Sceglie i giallorossi”

Le mosse di mercato della Roma e i possibili intrecci con le altre big: i giallorossi stanno valutando diversi profili. Le ultime in diretta su TV PLAY.

Sebbene la stagione della Roma sia giunta definitivamente nel vivo, con gli impegni in rapida successione in campionato e in Europa League che diranno molto delle ambizioni “europee” dei giallorossi, sotto traccia rumours ed indiscrezioni di mercato stanno già cominciando a calamitare l’attenzione mediatica.

Sono diverse le zone del campo che i capitolini vogliono puntellare con innesti importanti. Tra questi, impossibili non menzionare il discorso riguardante l’estremo difensore. Anche in questa stagione Rui Patricio si sta confermando su livelli molto alti: l’ex estremo difensore del Wolverhampton si è reso protagonista di buone prestazioni nei diversi “fronti” in cui è stato chiamato in causa. Lo scorso 15 febbraio, però, il nativo di Leiria ha spento 35 candeline: questo spiega il motivo per il quale, pur considerando il suo attuale portiere assolutamente affidabile, la Roma abbia cominciato a tastare il terreno per portare nella Capitale il suo eventuale erede.

Calciomercato Roma, intrigo Vicario: Pinto sfida Juventus ed Inter

Tra i nomi finiti nel dossier di Pinto nelle ultime settimane impossibile non menzionare anche Vicario, finito nel mirino di diversi club di Serie A. In tempi e in modi diversi anche Inter, Juventus e Bayern Monaco hanno effettuato sondaggi esplorativi per l’estremo difensore dell’Empoli, protagonista di una stagione eccezionale con la maglia dell’Empoli.

Intervenuta nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, la giornalista Eleonora Trotta ha espresso il suo punto di vista a riguardo, svelando dei dettagli importanti che potrebbero cambiare le carte in tavola. Ecco quanto riferito: “La Roma comprerà un portiere, Vicario è un’idea ma ce ne sono altre. Vicario piace anche al Bayern Monaco e all’Inter: tra Juve e Roma sceglie la Roma. Questo non significa che non andrà mai alla Juve, ma l’idea di vestire la maglia giallorossa c’è. Ad oggi è sul mercato a circa 20-25 milioni di euro ma ascolterebbe anche contropartite dalla Roma: il tavolo potrebbe essere allargato.”