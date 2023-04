Mourinho-Zidane, svolta definitiva: hanno scelto lui

Dalla Francia trapelano ulteriori indiscrezioni sul futuro di Zinedine Zidane e quindi, indirettamente, su quello di José Mourinho.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Milan: gara importantissima per i giallorossi, che dopo il passo falso rimediato contro l’Atalanta vuole lanciare un altro messaggio definitivo alla concorrenza. Negli ultimi mesi, comunque, i giallorossi hanno mostrato una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista.

José Mourinho è riuscito a plasmare la squadra a propria immagine e somiglianza, fornendogli un’identità chiara e ben delineata. Immaginare che in estate lo “Special One” non sia più il tecnico della Roma, al momento, sembra un’ipotesi piuttosto azzardata. Del resto i Friedkin si sono mostrati piuttosto tranquilli a riguardo e nel corso delle prossime settimane si attende il summit decisivo con l’allenatore portoghese per stabilire le linee guida future. Blindato dalla Roma da un contratto valido per un altro anno, Mourinho fa comunque gola ad altre big in giro per l’Europa. Lo scenario, del resto, potrebbe cambiare soltanto se un club del calibro di Real Madrid o Psg dovesse effettivamente sciogliere le riserve e puntare sul portoghese.

Da Mourinho a Zidane: il Real Madrid ha rotto gli indugi

Anche in questo caso, però, tra il dire e il mare c’è di mezzo il mare. Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, nel caso in cui si dovesse provvedere all’addio anticipato di Carlo Ancelotti, il Real Madrid avrebbe avviato i primi contatti per il ritorno di Zinedine Zidane.

Zizou, accostato nelle scorse settimane anche alla Juventus, sarebbe il primo nome in cima alla lista dei desideri delle Merengues in caso di ribaltone in panchina. I madrileni sottotraccia starebbero sondando la disponibilità di Zidane, ingolosito dal progetto di Perez.

Per adesso, però, si tratta di mere indiscrezioni. Manca ancora molto, infatti, alla definizione dell’affare, visto che i contatti non hanno ancora portato alla fumata bianca. Tuttavia, evidenziare il filo diretto che (eventualmente) intercorre tra Zidane e Mourinho non è affatto fuorviante. Scenario dunque da monitorare.