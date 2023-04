Roma-Milan, il tecnico perde i pezzi: l’ex di turno non ci sarà

La Roma domani tornerà in campo per affrontare il Milan reduce dalla vittoria sul Lecce. Un tecnico perde tre giocatori: la situazione.

Giornata di vigilia per la Roma che, nel pomeriggio di domani, accoglierà allo stadio Olimpico il Milan reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Lecce. Un match di fondamentale importanza sia per José Mourinho che Stefano Pioli, alla ricerca di punti preziosi con cui consolidare il piazzamento in zona Champions League.

I padroni di casa, nonostante la sconfitta patita per mano dell’Atalanta nell’ultimo match di campionato, sono rimasti al quarto posto insieme proprio ai Campioni d’Italia. Mourinho, salvo sorprese, recupererà Paulo Dybala ma l’argentino, almeno inizialmente, si siederà in panchina non avendo ancora del tutto smaltito il recente infortunio. Sulla trequarti agiranno quindi Lorenzo Pellegrini e Stephan El Sharaawy alle spalle dell’unica punta Andrea Belotti, al momento in vantaggio rispetto a Tammy Abraham.

Gli ospiti, dal canto loro, proveranno a dare continuità al successo centrato in Salento. Stefano Pioli, nell’occasione, dovrà fare a meno di ben tre calciatori. Il primo è Zlatan Ibrahimovic, finito ai box per colpa di un nuovo problema fisico. Il secondo è Tommaso Pobega out per una frattura costale composta rimediata a Lecce. Il terzo, infine, è l’ex di turno Alessandro Florenzi.

Roma-Milan, Pioli perde 3 calciatori

A fare il punto sulle loro condizioni è stato oggi lo stesso allenatore rossonero, nel corso della consueta conferenza stampa pre-match. “Pobega il dolore ce l’ha ancora, ma sta diminuendo e sta lavorando non ancora sul campo. Settimana prossima forse tornerà, speriamo che non sia lungo perché sta crescendo tanto. Può diventare un centrocampista completo”. Florenzi, invece, è stato colpito da un attacco influenzale.

La formazione titolare, in ogni caso, appare fatta. Olivier Giroud, in dubbio nei giorni scorsi, è guarito al 100% e sarà il principale riferimento offensivo del Milan. Dietro di lui ci sarà il trio composto da Brahim Diaz, Ismael Bennacer e Rafael Leao. L’attesa sta per giungere al termine. Le emozioni, all’Olimpico, non mancheranno di certo. La Roma ed il Milan scenderanno in campo con l’obiettivo di fare bottino pieno, avvicinarsi alla Juventus terza e continuare a mantenere vivo il sogno Champions.