Nuovo infortunio e stagione già finita: salta anche la Roma

La Roma si prepara alle prossime sfide. L’infortunio improvviso gela l’allenatore: la sua stagione rischia di essersi già conclusa.

Sta per entrare nella fase più calda la stagione della Roma. I giallorossi stasera, nel posticipo della 31esima giornata di campionato, saranno impegnati sul campo dell’Atalanta. Un match di fondamentale importanza sia per José Mourinho che per Gian Piero Gasperini, entrambi alla ricerca di punti per continuare ad accarezzare il sogno di conquistare un piazzamento in zona Champions.

I giallorossi, quarti a quota 56 punti, scenderanno in campo con l’obiettivo di vincere ed agganciare al terzo posto la Juventus battuta ieri a domicilio dal Napoli capolista. La Dea, invece, è settima a -7 dai capitolini e non vince dal primo aprile. da quel giorno in poi sono arrivati un ko (Bologna) ed un pari (Fiorentina) che hanno frustrato le ambizioni di gloria del mister nerazzurro. Quest’ultimo dovrà rinunciare a Caleb Okoli, fermato da una distorsione alla caviglia destra, mentre ha pienamente recuperato Mario Pasalic.

Mou, dal canto suo, sarà costretto a fare a meno di Chris Smalling: il suo posto, salvo sorprese, verrà preso da Diego Llorente ormai inseritosi al meglio nella realtà giallorossa. Per il resto, verrà schierato il miglior undici possibile con Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini alle spalle di Tammy Abraham (al momento in vantaggio nei confronti di Andrea Belotti). Il calendario, dopo la trasferta a Bergamo, proporrà poi il big match contro il Milan.

Roma-Milan, nuovo infortunio per Ibrahimovic

I rossoneri nell’ultimo turno hanno battuto il Lecce grazie ad una doppietta di Rafael Leao ma proprio in queste ore hanno ricevuto una tegola inattesa. Zlatan Ibrahimovic, infatti, ha subito un nuovo infortunio che rischia di tenerlo ai box per diversi mesi.

A fare il punto è stato ‘Il Corriere dello Sport’, secondo cui lo svedese si è fermato per colpa di un problema al polpaccio. Ulteriori controlli sono attesi a stretto giro di posta ma intanto, nell’ambiente, si è diffuso un certo pessimismo. Non da è da escludere, addirittura, la stagione dell’attaccante sia già finita. Una spina per il Milan, costretto così ad affrontare le prossime sfide senza il suo totem offensivo e principale riferimento carismatico. Ibra, fin qui, era riuscito a totalizzare 4 presenze “condite” da una rete (all’Udinese il 18 marzo). Ora, ecco l’ennesimo infortunio che rischia di mettere la parola fine non soltanto alla stagione del 41enne originario di Malmö ma anche alla sua carriera.