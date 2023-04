Roma, sospensione immediata: svolta storica e richiesta alla Lega

Roma-Milan, colpo di scena dell’ultim’ora: la richiesta dei giallorossi a poche ore dal fischio d’inizio non è passata inosservata.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Milan. Quella che andrà in scena all’Olimpico sabato alle 18 è una gara importantissima per i giallorossi, che potrebbe fungere da autentico spartiacque per il cammino Champions di entrambe le compagini.

Dopo il passo falso contro l’Atalanta, infatti, gli uomini di Mourinho vogliono immediatamente rialzare la testa e lanciare un altro messaggio importante alla concorrenza. Sotto questo punto di vista servirà una partita perfetta sotto tutti i punti di vista, al netto delle importanti defezioni cui lo “Special One” dovrà far fronte. In occasione della prossima gara di campionato, però, c’è anche un’altra novità su cui porre l’accento.

Come riferito da “Il Tempo”, infatti, la Roma ha sospeso la presenza dello sponsor Digitalbits sulle maglie della prima squadra. Il 31 marzo, infatti, non è stato rispettato il pagamento di una tranche prevista dall’accordo. Ragion per cui i giallorossi hanno già avanzato alla Lega una richiesta: la Roma, infatti, intende disputare il match con il Milan con la scritta SPQR sulle proprie divise. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi immediati in tal senso e se la Lega effettivamente accetterà a stretto giro di posta la proposta giallorossa.

Come anticipato da Calcio e Finanza, la Roma ha deciso di avvalersi di una clausola contrattuale che gli avrebbe permesso la sospensione dei diritti degli asset. Come riferito, però, si tratta di una sospensione della partnership temporanea: qualora arrivasse il pagamento, infatti, la Roma è disposta a ridare visibilità al brand, con le parti che restano in contatto per provare a risolvere il tutto.