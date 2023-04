Stadio della Roma, nuova data e annuncio UFFICIALE

Stadio della Roma, annuncio ufficiale di Gualtieri: spunta la prima data per proseguire l’iter che consenta l’edificazione della struttura ai Friedkin.

Fino a questo momento abbiamo assistito in casa giallorossa ad un modus operandi molto attento e funzionale, finalizzato alla generazione di un percorso che permettesse al club di crescere pian piano, svegliando quel ‘gigante dormiente’ acquistato dalla proprietà texana quasi tre anni fa con l’anelito di riportarlo ai livelli gloriosi tanto desiderati da una piazza unica quanto immensa.

La risposta, così come i primi risultati, sono arrivati nel corso di questi anni, contraddistinti dal primo mattoncino concreto chiamato Conference League e, più in generale, dall’atteggiamento di una piazza che ha sempre palesato grande vicinanza a proprietà, dirigenza e squadra, in nome di una fiducia felicemente ottenuta dopo anni non proprio semplicissimi.

La costante presenza dei Friedkin, unitamente ad un’operosità concreta e silente, ha permesso di far emergere le nobili intenzioni di Dan e Ryan, palesate dalla scelta di puntare su José Mourinho e, più in generale, dalla ricerca di una strada che garantisse una crescita costante al mondo Roma tutto.

Stadio della Roma, l’annuncio del Sindaco Gualtieri: “Lavoro serio e impegnativo”

I bilanci sportivi sul secondo anno di Mourinho arriveranno nel corso del prossimo mese, durante il quale i plurimi impegni della Roma risulteranno decisivi per comprendere se ci sarà stata la capacità di centrare gli obiettivi imposti dal club e fino a questo momento pedissequamente inseguiti da Pellegrini e colleghi sul campo.

La crescita di un club, però, come noto e chiaro da tempo, passa anche per aspetti e dettagli ben intrecciantisi con il mondo sportivo ma non direttamente collegati a quest’ultimo. Su tal fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti legati all’ormai datata questione Stadio, divenuta una sorta di tormentone durante la gestione societaria precedente e rappresentante per i Friedkin ennesimo mattoncino da apporre per permettere al club e alla città di Roma di continuare a crescere.

A tal proposito, non sfuggano le recenti dichiarazioni del Sindaco, Roberto Gualtieri, espressosi sulla questione dopo aver presenziato ad un sopralluogo in via Boccea. “Giovedì in Aula Giulio Cesare ci sarà la delibera sul nuovo Stadio della Roma. L’approccio al dibattito sarà quello di chi sta facendo un lavoro molto serio e impegnativo. Il Consiglio ha esaminato la delibera ed è stato preparato un emendamento per migliorare ulteriormente: col voto finale dell’Aula si sarà compiuto un passo importante”.

“Dichiarato l’interesse pubblico si potrà partire col progetto definitivo e la Conferenza dei servizi decisoria. Donde, si potrà avviare la realizzazione di un’opera importante per tutta la città, oltre che per gli sportivi e la Roma“.