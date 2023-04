Vuole la Serie A: altra sfida Roma-Milan per il colpo a zero

Calciomercato Roma, colpo dalla Premier: Maldini brucia mezza Serie A con il consenso del giocatore. Anche Lazio e Napoli ko

Bagarre in Serie A per quello che potrebbe essere un colpo non a parametro zero, ma quasi, per la prossima stagione. La Roma ci pensa da un poco di tempo e, nelle ultime settimane, anche il Napoli e la Lazio ci ha messo gli occhi addosso. Adesso dall’Inghilterra arriva anche notizia di un’altra squadra del massimo campionato italiano pronta a inserirsi. Parliamo del Milan.

Con Maldini, direttore dell’area sportiva dei rossoneri, gli intrecci e gli scontri di mercato per la prossima stagione dovrebbero essere parecchi. Si è parlato di tanti nomi che piacciono sia all’ex capitano del Milan che a Pinto, e l’ultimo in ordine cronologico è quello del centrocampista del Chelsea Loftus-Cheek. Lui è uno dei tanti esuberi che i Blues hanno in mente di piazzare alla fine di una stagione catastrofica. E anche il prezzo del cartellino dovrebbe essere contenuto. E i motivi sono diversi.

Calciomercato Roma, Loftus ha scelto il Milan

Il primo ovviamente è che il giocatore, cresciuto con la maglia dei londinesi, non rientra più nei piani societari. Il secondo è che il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2024 quindi non tanto distante. E, infine, secondo 90min.com che ha dato la notizia, la nuova società del Chelsea ha deciso di cedere tutti quelli che hanno un accordo minore dei 24 mesi. Quindi, Loftus-Cheek, è uno di questi.

Ventisette anni, il centrocampista in questa stagione ha collezionato 20 presenze in Premier League ma poche volte ha giocato dall’inizio e poche volte ha chiuso tutti i novanta minuti in campo. Ormai il suo destino sembra segnato dopo anni e anni passati dentro il centro sportivo del Chelsea. Le cose sono cambiate e anche lui rientra in quei giocatori che alla fine di questa annata lasceranno Londra per trovare un’altra sistemazione. Al momento dalla Premier League si segnala l’interesse di Crystal Palace, Fulham, Leicester, Newcastle, West Ham e Wolves . C’è bagarre. Ma viste caratteristiche tecniche ma soprattutto fisiche, è un colpo che potrebbe fare la differenza in Serie A. E lui a quanto pare una decisione l’avrebbe già presa: sarebbe molto attratto dalla possibilità di giocare a Milano, sponda rossonera.