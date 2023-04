Blitz a Roma, incontro con Mendes: Mourinho firma fino al 2026

Calciomercato Roma, blitz di Mendes nella Capitale: incontro per prolungare il contratto di Mourinho. Si va avanti insieme

Oggi c’è Roma-Milan, una partita fondamentale per il futuro della squadra giallorossa che si gioca contro i rossoneri una grossa fetta di stagione. Una vittoria sarebbe di fondamentale importanza per la truppa di Mourinho per alimentare il sogno che si chiama qualificazione alla prossima Champions League.

Una qualificazione che potrebbe avvicinare sempre di più una permanenza dello Special One sulla panchina giallorossa. Il contratto del tecnico portoghese scade nel 2024 e negli ultimi mesi lui ha ricevuto diverse offerte, anche importanti, come quella della nazionale del suo Paese, in primis. Ma anche il Brasile ci ha fatto un pensiero, oltre a quelli che potrebbero essere gli interessamenti di altri club da qui alla fine del campionato. In Europa, infatti, sono diverse le panchine in bilico – anche quella del Psg, ad esempio – e alcune società potrebbero mettere nel mirino appunto l’attuale allenatore della Roma. Che, però, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di cambiare. Ed è pronto a prolungare.

Calciomercato Roma, incontro con Mourinho

E secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da Radio Radio, nei giorni scorsi c’è stato un vero e proprio blitz nella Capitale di Mendes, agente del portoghese. “Roma e Mourinho avanti altri 3 anni, fino a Giugno 2026, trattativa avviata. La notizia che i tifosi giallorossi aspettavano. Il ritrovato rapporto con Pinto ha favorito l’incontro tutto portoghese con il super procuratore Mendes arrivato di recente a Roma”. Questo il Tweet di Ilario Di Giovambattista.

Insomma, un summit tra le parti per gettare le basi di quello che potrebbe essere uno dei contratti più importanti della Roma per la prossima stagione. E non solo, per altre tre stagioni. Una vera e proprio bomba di mercato in una giornata particolare per i colori giallorossi, perché come sappiamo non c’è solo la squadra di Mou che oggi si gioca tanto, ma anche la Femminile di Spugna è pronta a festeggiare lo scudetto in casa contro la Fiorentina. Una svolta incredibile.