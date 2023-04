Calciomercato Roma, addio Abraham e doppia clausola: 120 milioni per far sorridere Mourinho.

Tante novità interesseranno il mondo giallorosso al termine di una stagione contraddistinta fin qui da un saliscendi di emozioni. Le difficoltà incontrate dagli uomini di Mourinho lungo il cammino non sono state poche ma il grande filo rosso del percorso fin qui seguito da Pellegrini e colleghi è stato quello di una compattezza e di un’unità rivelatesi diverse volte importantissime ai fini del superamento anche delle parentesi e delle inflessioni stagionali più delicate.

Il momento attuale, poi, si sta distinguendo per il portare in grembo i potenziali responsi di una stagione che, fino a questo momento, ha permesso di assistere a tanta discontinuità tra i top team e non solo, eccezion fatta per quel Napoli prossimo al divenire campione di Italia e bravissimo a fare della continuità l’arma in più e il punto di forza mancata alle tante altre competitors che, quasi in nessun momento della stagione, sono riuscite a tener testa alla corazzata di Spalletti.

Calciomercato Roma, addio Abraham e doppia clausola: suggestione Goncalo Ramos

La Roma, dal proprio canto, sa di aver compiuto qualche passo falso ma, al contempo, di aver sovente reagito bene alle difficoltà incontrate. Attualmente, i giallorossi sono in piena corsa Champions, i cui responsi passeranno anche dai novanta minuti odierni contro il Milan e, più in generale, da una coppia di settimane destinate ad essere decisive sia in Serie A che in Europa League.

Come sovente evidenziato, dunque, dal presente passerà uno spezzone centrale di futuro e, in particolar modo, di un calciomercato destinato a risentire certamente dell’ingerenza di quanto sarà stato raccolto dalla squadra a fine anno. Ad oggi, la grande certezza è che importanti cambiamenti, su plurimi fronti, interesseranno anche il mondo giallorosso, atteso da modifiche sia in entrata che in uscita.

In particolar modo, diverse operazioni potrebbero interessare anche la zona offensiva, alla luce delle difficoltà vissute da Abraham e di un rendimento che, almeno fin qui, sta facendo figurare il 9 di Mourinho come un elemento sacrificabile. Sostituirlo non sarà eventualmente un’operazione semplice, soprattutto alla luce dei prezzi attualmente circolanti. Il Chelsea, ad oggi, vanta una possibilità di riportarlo a casa esercitando una clausuola di 80 milioni di euro, ad oggi però rappresentante un valore ben lungi da quello emerso in campo.

Intanto, ragionando sui possibili sostituti, A Bola evidenzia come la Roma stia tenendo in considerazione anche l’attaccante del Benfica, Goncalo Ramos. Il talento portoghese rappresenterebbe però un rinforzo rasentante l’utopia, almeno stando alle attuali condizioni che lo legano alle Aquile. Il suo contratto scade nel 2026 e su di lui grava una clausola di 120 milioni di euro.