Calciomercato Roma, asta europea e ‘addio’ Juve: spunta il Milan

Calciomercato, Roma-Milan potrebbe abbracciare anche aspetti legati alla prossima campagna acquisti. Maldini fa sul serio: sfida anche alla Juventus.

Siamo ormai entrati in una fase ricca di impegni, in casa Roma e non solo. I giallorossi, dopo la bella e meritata vittoria contro il Feyenoord, dovranno cercare di reagire prossimamente allo scacco di Bergamo, valso un avvicinamento alla zona Champions League da parte degli uomini di Gasperini e, più in generale, una compressione delle lunghezze in quella regione alle spalle del Napoli, rappresentante terra desiderata di approdo sia nella Capitale che a Milano.

Le due romane, così come le compagini di Inzaghi e Pioli e senza dimenticare di Atalanta e Juventus, sono infatti ben consapevoli di poter ambire concretamente ad un approdo tra le prime quattro. Fondamentale, però, a questo punto, cercare di sfruttare nel migliore dei modi le diverse chance che giungeranno nel corso delle prossime settimane, quando intrecci e big match potrebbero rivelarsi decisivi ai fini dei responsi e dei piazzamenti finali.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Fresneda

Al giorno d’oggi, se si esclude l’ormai da tempo scontata vittoria del Napoli, ci sono tutti i presupposti per assistere ad un rush finale ricco di emozioni e di possibili stravolgimenti, alla luce della massiccia quantità di realtà impiegate in scontri fondamentali per poter apparecchiare nel migliore dei modi il proprio futuro.

Un po’come accaduto tante altre volte in passato, nel corso della prossima campagna acquisti si potrebbe assistere anche alla nascita di aste e sfide, coinvolgenti proprio quelle stesse società ad oggi in piena lotta in campionato e ben consapevoli della discriminante che potrebbe assumere un’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

A tal proposito, non sfuggano gli aggiornamenti riportati in questi minuti da Sky Sport circa il concreto interesse del Milan per un giocatore accostato qualche tempo fa anche ai giallorossi. La prossima avversaria di Mourinho starebbe infatti muovendo i primi passi per Ivan Fresneda, valoroso terzino destro della Valladolid, reduce da un campionato ricco di buona prestazione, valse lui anche l’entrata nel corpo della Nazionale spagnola Under 19.

Sulle sue tracce si era registrata anche la Juventus, figurante ad oggi in posizione defilata ma comunque presente in quella lista di pretendenti che, a livello europeo, permette di segnalare anche i nomi di Arsenal, Newcastle e Borussia Dortmund, mossesi per Fresndeda già a gennaio.