Comunicato UFFICIALE prima della Roma: grave infortunio, stagione finita

Comunicato ufficiale prima della sfida contro la Roma: l’infortunio è grave e la sua stagione è finita. Tegola per Pioli

Il comunicato ufficiale è arrivato poco fa. Che ovviamente mette fine alla stagione. Sì, le possibilità di rivederlo in campo quando manca un mese alla conclusione di questa annata sono minime. Non ce ne stanno a dire il vero. E la nota arriva prima della gara contro la Roma, in programma questa sera alle 18 all’Olimpico.

“Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto a esami di controllo che hanno confermato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro”. Questa la comunicazione che il Milan ha diramato dopo aver sottoposto l’attaccante svedese a dei controlli specifici. Ibrahimovic si era fatto male durante il riscaldamento nello scorso weekend contro il Lecce, quando Pioli aveva deciso di mandarlo in campo nella parte finale del match ma che si era visto data dall’attaccante una risposta inaspettata.

Roma-Milan, per Ibra stagione finita

Sì, dopo aver recuperato da uno dei tanti problemi che lo hanno afflitto durante questa annata, per Ibra è arrivato quest’altro infortunio che lo mette fuori causa non solo per la gara di oggi, ma anche per la rimanente parte di campionato. E adesso si complica ovviamente anche quel rinnovo di contratto – in scadenza alla fine dell’anno – che il giocatore vorrebbe firmare. Ma Maldini dovrà fare le proprie valutazioni, anche perché lo stipendio è di quelli importanti.

Sì, per 41enne il rischio è anche quello di perdere il suo ultimo contratto. E forse, arrivati a questo punto, anche lui farà le proprie di valutazioni per capire se è giusto continuare a lottare o magari entrare in società. Perché negli ultimi mesi si è parlato anche di questo, di un ruolo dietro la scrivania per Zlatan nel momento in cui avrebbe deciso di appendere le scarpette al chiodo. Infine, per questo tipo di infortunio almeno un mesetto per rimettersi in sesto ci vuole e calendario alla mano è normale pensare che la stagione dell’attaccante sia del tutto compromessa.