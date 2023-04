Emergenza senza fine per la Roma: nuovo cambio obbligato per Mou

Da pochi minuti è cominciato il secondo tempo di Roma-Milan: José Mourinho, però, è stato già costretto a varare due cambi. Ecco cosa è successo.

Dopo un primo tempo molto equilibrato, Roma e Milan sono ritornate in campo e proveranno per disputare il secondo tempo di uno degli anticipi della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Che si tratti di un turning point importante per la corsa Champions delle due squadre lo si è visto dal modo con il quale i giallorossi e i rossoneri hanno interpretato una gara, al momento, senza particolari squilli.

In realtà a prendersi le luci della ribalta, semmai, sono stati i problemi fisici accorsi a Kumbulla, Tomori e Belotti. Dopo essere stato costretto a gettare nella mischia il giovane Bove, con Cristante arretrato sulla linea dei centrali a causa dell’infortunio accorso a Kumbulla, José Mourinho è stato chiamato ad un nuovo cambio obbligato.

Andrea Belotti, infatti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L’ex capitano del Torino, a causa di un duro scontro di gioco materializzatosi nei minuti di recupero del primo tempo, è rimasto stordito. Dopo aver lanciato segnali rassicuranti alla panchina, l’attaccante della Roma sulle sue gambe ha raggiunto gli spogliatoi, mostrandosi però ancora dolorante. Sembrava poter ritornare regolarmente in campo quando, un po’ a sorpresa, si è accasciato sulle ginocchia all’imbocco del tunnel. A quel punto Belotti ha riferito a Mourinho di non averne più con il tecnico lusitano che ha subito varato la sostituzione, ordinando ad El Shaarawy di entrare. Vi forniremo ulteriori ragguagli sulle condizioni del centravanti giallorosso nel corso delle prossime ore, quando verosimilmente trapeleranno notizie concrete in tal senso.