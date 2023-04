“Magari può giocare con noi”: emergenza Roma, Mou ‘trova‘ la soluzione

Roma-Milan, le parole di José Mourinho ai microfoni di DAZN: ecco quanto dichiarato dal tecnico lusitano al triplice fischio.

Era una partita dal peso specifico non indifferente, uno snodo cruciale per il cammino Champions della Roma di José Mourinho. Non è un caso che la sfida con il Milan, soprattutto nel primo tempo, si sia rivelata piuttosto contratta, con pochissime occasioni da ambo le parti. Nel finale, però, i gol di Abraham e Saelemaekers hanno stappato la partita, inchiodando la contesa sull’1-1 definitivo.

Intervistato ai microfoni di DAZN, Mourinho ha toccato diversi temi, esprimendo il suo punto di vista in merito ad un Roma-Milan che ha regalato molti spunti sui quali l’allenatore portoghese ha posto l’accento. Ecco le sue parole:

GARA – “Se si parla solo di prestazione penso che il risultato sia ingiusto per noi. Solo noi con quello che abbiamo costruito come squadra, come gruppo, possiamo giocare una partita con il Milan con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Non siamo una rosa ricca: ogni giocatore che si perde, è un problema grande. Non ne abbiamo perso uno, ma tanti. Con tutte queste difficoltà fare questa gara con il Milan, lottando così contro il Milan per raggiungere un traguardo che sarebbe incredibile come il quarto posto, lottando fino al nostro limite, penso che solo noi avremmo potuto farlo. Per questo sono più orgoglioso che triste. Ovviamente sono triste perché i tre punti sembravano vicinissimi, ma sono più orgoglioso.”

PROVA DI ABRAHAM e BELOTTI – “Ci sono alcuni allenatori che giocano come vogliono, scelgono il modello di gioco, i giocatori che possono permettere loro di interpretare le gare in modo diverso. Noi dobbiamo costruire partita dopo partita con quello che abbiamo a disposizione. Mi piace più dire che questi ragazzi sono fantastici, cerchiamo di dare tutto quello che abbiamo fino alla fine.

POSSIBILE CAMBIO DI SISTEMA – “La squadra femminile che ha vinto oggi – colgo l’occasione per abbracciare il mister e le ragazze – ha un difensore centrale che militava nel Bayern Monaco: magari può giocare con noi...”

OBIETTIVI – “Siamo lì, facciamo tutto il possibile per quello che possiamo fare. Sono un allenatore orgoglioso. Due punti persi o uno guadagnato? Due punti persi.”