Maledizione Roma, UFFICIALE: lesione al legamento crociato

Prosegue il tormentone infortuni in casa Roma: nuova doccia gelata per i giallorossi, c’è lesione del legamento crociato.

Dopo 90 minuti vissuti senza particolari emozioni offensive, la Roma era riuscita a stappare la partita con il Milan grazie al gol di Tammy Abraham, abile a sgusciare alla marcatura avversaria e a trafiggere Maignan con un destro secco all’angolino. Saelemaekers, però, ha ripristinato la situazione di equilibrio, inchiodando il pari definitivo.

Orgoglioso per la prestazione dei suoi ragazzi ma anche deluso per il pari subito in extremis, José Mourinho dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Kumbulla, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo, al 14′ di gioco. Nella conferenza stampa post gara, Mourinho aveva subito fatto capire come il problema accorso al difensore albanese fosse piuttosto grave. I primi accertamenti hanno confermato la preoccupazione del tecnico lusitano: Kumbulla ha infatti riportato la lezione al crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni, dunque, verrà valutato il percorso medico.

Il difensore albanese sarà dunque costretto a restare fermo ai box per diversi mesi. L’ex centrale dell’Hellas Verona si è accasciato a terra dopo uno scontro di gioco: immediatamente sostituito, Kumbulla si è sottoposto ai primi esami che hanno evidenziato appunto la rottura del legamento crociato. Una vera e propria maledizione per la Roma, con Mourinho che soprattutto in difesa era già stato costretto a fare i conti con una grave emergenze, viste le assenze di Smalling e Llorente.