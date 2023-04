Mou ‘archivia‘ la Juve, attacca la giustizia sportiva e svela: “È l’infortunio peggiore”

Le parole di José Mourinho in conferenza stampa al triplice fischio di Roma-Milan: ecco quanto dichiarato dallo Special One.

La zampata di Tammy Abraham aveva fatto letteralmente esplodere l’Olimpico al 93′. Qualche minuto dopo, però, il sigillo di Saelemaekers ha riportato immediatamente il punteggio in partita, impedendo ai giallorossi di di spiccare un salto Champions decisivo. Nella conferenza stampa del post gara, però, José Mourinho ha affrontato anche la questione infortuni, con i vari Kumbulla e Belotti che sono stati costretti a chiedere il cambio, infortunati.

Soffermandosi sull’argomento, il tecnico della Roma ha fornito maggiori dettagli a riguardo: “Mi sembra che l’infortunio di Kumbulla sia il peggiore di tutti. Belotti crede di avere le costole rotte: voleva rientrare in campo, ma si è accorto sulle scale che non poteva. Karsdorp non lo vedrò più in campo, Llorente non lo vedrò più, Kumbulla non sarà al 100%: speriamo di avere Smalling per una o due partite. Wijnaldum è quello che sta meglio. Dybala? Abbiamo protetto l’adduttore per averlo a Bergamo poi è successo quell’infortunio. Oggi sapevamo che sarebbe stato in panchina solo per fare presenza. Chiaramente non poteva giocare, non sarebbe stato in condizione. Matic sarà squalificato.”

Sul discorso Champions: “La lotta Champions non ci appartiene, non ci compete come obiettivo. Noi siamo là dove gli altri devomo stare, per bravura dei ragazzi.. e anche un po’ mio, forse sono un po’ bravo. Il monza avrà 24 in più di noi, ed è una cosa normale per noi. Juve? Parlando di giustizia sportiva, spero che se vengo squalificato, mi facciano andare in panchina perché mi devono due partite, visto che Serra era colpevole. Allegri e i giocatori hanno meritato questi punti sul.campo“