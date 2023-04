Nuova penalizzazione e retrocessione UFFICIALE

Nuova penalizzazione e adesso la retrocessione è UFFICIALE: un altro campionato stravolto dalle decisioni del tribunale

Forse mai prima d’ora era capitato tutto quello che stiamo vivendo e vedendo in questa stagione. Serie A, Serie B e anche Serie C appese a quelle che sono le decisioni ufficiali del giudice sportivo e dei vari ricorsi che i club stanno facendo. Intanto, almeno per ora, una retrocessione è arrivata, dopo la decisone del tribunale federale di infliggere quattro punti di penalizzazione all’Imolese, che per adesso è nei dilettanti.

Sì, con i quattro punti che sono da scontare nella stagione in corso come si legge nella nota ufficiale – ci sono anche seimila euro di ammenda – il club di terza serie non potrebbe disputare i playout, visto che supererebbe gli otto punti rispetto alla diretta concorrente per la salvezza. Usiamo il condizionale perché dopo il provvedimento, l’Imolese ha diramato un comunicato stampa dove ha annunciato il ricorso.

Nuova penalizzazione, l’Imolese ha annunciato il ricorso

“Imolese Calcio 1919 comunica che si è già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata ed il blocco dei play-out nell’ottica ultima di non vedere leso il proprio diritto di difesa“.

Con questo sono due i ricorsi che vedono protagonista la società rossoblù con, il primo di questi, che verrà discusso il prossimo 15 maggio. Insomma, una stagione martoriata per tutti i campionati con continui procedimenti che possono stravolgere le sorti di tutti. Come sappiamo la Juventus in Serie A deve ancora capire come chiuderà il proprio campionato, mentre nella serie cadetta è la Reggina che dopo aver preso 3 punti di penalizzazione se ne potrebbe trovare addebitati altri 4 nello spazio di pochissimi giorni. Sarà sicuramente un mese intenso quello che tra poco inizierà. Un mese dove non solo il campo dovrà dare delle indicazioni, ma anche i tribunali, purtroppo, saranno al centro dell’attenzione per questi continui ricorsi.