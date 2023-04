Roma-Milan, nuovo infortunio: lascia il campo disperato

Roma-Milan, continua l’incubo infortuni in casa giallorossa. Nuovo forfait per José Mourinho in un settore di campo già falcidiato dalle assenze.

Nuovo infortunio in casa Roma che stravolge nuovamente i piani di José Mourinho. La squadra giallorossa è in campo contro il Milan di Stefano Pioli, per la trentaduesima giornata di Serie A. Lo Special One ha scelto di lanciare a sorpresa dal primo minuto la coppia Belotti-Abraham in attacco, mentre in difesa le scelte erano praticamente obbligate per il tecnico portoghese.

Il tecnico della Roma aveva scelto la difesa a tre, con Marash Kumbulla al centro e Mancini ed Ibanez ai suoi lati. Il difensore albanese, ex Hellas Verona, aveva iniziato la gara con un buon piglio. Il centrale era stato messo in marcatura ad uomo su Olivier Giroud. L’attaccante francese ha recuperato dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori nella gara contro il Lecce. Dopo pochi minuti di gioco però il numero 24 giallorosso è stato costretto al cambio causa infortunio.

Roma-Milan, duro scontro Kumbulla-Giroud: il difensore costretto al cambio

Poco dopo il decimo minuto di gioco il difensore ex Hellas Verona è stato travolto proprio da Olivier Giroud in piena area giallorossa. L’attaccante francese aveva anche reclamato per un possibile calcio di rigore, ma non c’è stato alcun intervento falloso da parte del difensore della Roma.

Ad avere la peggio è stato proprio Marash Kumbulla, costretto ad abbandonare il campo dopo un breve test fisico. Il colpo subito al ginocchio dal difensore è stato violento e lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Al quindicesimo minuto il numero 24 giallorosso ha lasciato sconsolato il campo, con l’ingresso di Edoardo Bove al suo posto. Il giovane centrocampista si è schierato al fianco di Nemanja Matic, mentre ad arretrare nel terzetto difensivo è stato Bryan Cristante. Terzo infortunio consecutivo in difesa per Josè Mourinho dopo gli stop di Chris Smalling e Diego Llorente e reparto da reinventare in vista delle prossime gare.