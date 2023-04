Voti Roma-Milan 1-1, Abraham da vero bomber: Pellegrini on fire

Voti Roma-Milan 1-1 e pagelle: l’analisi della prestazione globale fornita dai giallorossi nel corso della sfida con i rossoneri.

Da pochi istanti si è chiuso il match dell’Olimpico tra Roma e Milan, con la gara che si è praticamente decisa nei minuti di recupero: la girata di Tammy Abraham in pieno recupero aveva fatto esplodere l’Olimpico, prima della zampata nel finale di Saelemaekers. Con un movimento da vero bomber, il numero 9 della Roma aveva mandato al bar il suo diretto marcatore, trovando un gol che sembrava aver indirizzato la contesa.

Confermando le ottime prestazioni messe a referto nelle ultime settimane, Lorenzo Pellegrini è nuovamente salito in cattedra rendendosi protagonista di una prova importante, sotto tutti i punti di vista. Ad un passo dal gol che avrebbe sicuramente meritato, il capitano della Roma inventa e dà brio alla manovra, fornendo sempre la sensazione di fare la cosa giusta al momento giusto.

E pensare che la gara per i giallorossi almeno in avvio sembrava potersi configurare come un Everest da scalare. L’infortunio di Kumbulla ha obbligato Mourinho a gettare nella mischia Bove, arretrando il raggio d’azione di Cristante, spostato sulla linea dei centrali. L’ex centrocampista dell’Atalanta, eccetto che in una circostanza, è stato attento e voglioso di imprimere il suo sigillo. Super prestazione di Celik, provvidenziale in entrambe le fasi di gioco: da un suo scippo, del resto, è nata l’azione che ha portato al sigillo di Abraham, ma più in generale l’ex Lille non solo è riuscito a contenere Leao e Theo, ma si è affacciato anche pericolosamente nella metà campo avversaria.

Voti Roma-Milan: Matic autentica diga, non delude Bove

Ancora una prova da vero leader di Matic: il serbo scherma un numero incredibile di occasione, offrendo sempre e comunque una valvola di sfogo ai suoi compagni. L’ex United dimostra per l’ennesima volta di avere una marcia in più in questo genere di partite. Ibanez, invece, sporca nel finale una prova nel complessa non negativa. Ossigeno puro Bove: cuore, grinta e personalità da vendere per il giovane centrocampista, gettato nella mischia a causa dell’infortunio di Kumbulla. Belotti sgomita, si dà da fare, serve un pallone al bacio a Spinazzola: tuttavia, al “Gallo” manca e non poco il gol, che cerca in diversi modi senza precisione.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6, Mancini 6,5, Kumbulla s.v (’14 Bove 6.5, 89′ Camara s.v.), Ibanez 5,5, Celik 7.5, Cristante 6,5, Matic 7, Pellegrini 7, Spinazzola 6, Abraham 7.5 (’98 Solbakken s.v.), Belotti 6 (’46 El Shaarawy 5,5)

(Final) AS ROMA – Milan | Attendance: 64.191 29* sold out