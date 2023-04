Calciomercato Roma, affare Zaniolo col Barcellona: l’annuncio dell’agente

Calciomercato Roma, affare Zaniolo con il Barcellona: gli agenti hanno confermato tutto, ecco le loro parole in un’intervista a Relevo.

Nicolò Zaniolo fu accolto con un certo scetticismo dalla piazza romanista. L’attaccante arrivò come pedina di scambio nell’affare che portò Radja Nainggolan in neroazzurro, ed essendo il belga un pupillo dei tifosi non mancarono le contestazioni, soprattutto sui social, dove questa scelta è stata più volte contestata.

Zaniolo però ha dimostrato di essere un calciatore decisamente sopra la media, caricandosi fin da subito il peso dell’attacco romanista sulle spalle. Le sue prestazioni attirarono subito i grandi club, italiani ed europei, se non fosse stato per i tremendi infortuni che ne hanno condizionato la crescita.

Superare un infortunio al ginocchio non è facile, soprattutto quando a cedere sono entrambe, nonostante questo il ragazzo era tornato ad esprimersi ad alti livelli. Tuttavia andando ad analizzare a fondo i suoi numeri si poteva notare un netto calo di gol ed assist nelle ultime due stagioni, questo ha portato la società a ritenerlo non più incedibile, soprattutto quando lui stesso arrivò a chiedere la cessione.

Dopo una lunga trattativa con il Bournemouth l’attaccante declina per poi accettare l’offerta del Galatasaray, ma l’agente rivela un clamoroso retroscena per portare l’ex numero 22 a Barcellona.

Calciomercato Roma, Zaniolo al Barcellona: l’agente lo annuncia così

È stato uno dei più “chiacchierati” della sessione invernale di calciomercato. Nicolò Zaniolo con la sua richiesta di essere ceduto, ma soprattutto rifiutandosi di scendere in campo con la maglia della Roma, ha fatto infuriare i tifosi giallorossi, che lo hanno preso di mira sui social.

L’iniziale rifiuto al Bournemouth aveva fatto perdere la pazienza anche alla società, che decise di metterlo fuori rosa per poi venderlo al Galatasaray. Tuttavia nel futuro di Zaniolo ci sarebbe potuto essere nientemeno che il Barcellona, come ammesso dal suo stesso procuratore, Claudio Vigorelli:

“Purtroppo ci sono state situazioni che hanno rallentato la sua crescita. A gennaio, in Spagna, non è stato facile farlo entrare. La situazione non si era proprio creata, il mercato era un po’ bloccato per una questione di bilancio e ingaggi, Zaniolo era nella lista del Barcellona, lo confermo, gli piaceva, ma per motivi economici non è stata un’operazione fattibile”.

L’interesse dei blaugrana dunque era concreto, tuttavia poi non se ne potè fare nulla per questione legate ai conti societari del Barcellona. Niente di irrecuperabile per Zaniolo, che ha a disposizione questi mesi in Turchia per mettersi in mostra, e magari chissà meritarsi una chiamata di un altro top club, italiano o europeo. E chissà che non ci possa essere di nuovo il Barcellona nel suo futuro: sarebbe una bella notizia per Pinto e per la Roma, vista la percentuale che il club ha sull’eventuale rivendita di Zaniolo.