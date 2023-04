Calciomercato Roma, attacco Bayern Monaco: ecco i soldi per Abraham

Calciomercato Roma, attacco Bayern Monaco: i bavaresi potrebbero tentare l’assalto. E in questo modo ci sono i soldi per Abraham

Ieri è andato in gol. E ha sognato potesse valere tre punti. Ma i sogni di gloria sono stati spenti da Saelemaekers, che ha bucato Rui Patricio e che fatto impattare sull-1-1 la Roma e il Milan. Ma, nonostante questo, il futuro di Tammy Abraham è ancora tutto da scrivere. E sappiamo benissimo, anche per via degli accordi economici che la società ha trovato con la FIFA, potrebbe essere lui uno dei sacrificati.

Ma chi potrebbe prendere Abraham, pagando alla Roma almeno 40 milioni di euro che sono i soldi che forse Pinto accetterebbe? Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse di qualche club di Premier League: oltre le big, ci sarebbe anche l’Aston Villa sulle tracce dell’attaccante inglese giallorosso. E sono proprio i Villans che forse potrebbero trovare i soldi che servono per strapparlo da Trigoria. Un intreccio di mercato da tenere in considerazione.

Calciomercato Roma, effetto domino con Watkins

Secondo quanto riportato dal Mirror infatti, il Bayern Monaco, come possibile seconda scelta qualora non riuscisse ad arrivare a Kane del Tottenham, avrebbe messo nel mirino Ollie Watkins, attaccante che in questa stagione ha segnato 14 gol in 32 presenze in Premier League. Uno che la porta quindi la vede.

Watkins, praticamente, è esploso con Unai Emery in panchina, che gli ha dato subito fiducia. Fiducia ripagata da molte reti e con la sensazione di una crescita costante. Ora, questo non interessa alla Roma ovviamente. A Pinto interessa capire se l’Aston Villa può mettere sul piatto un’offerta importante per Abraham. Un effetto domino quindi che si potrebbe scatenare nei prossimi mesi. Tenendo sempre presente una cosa: per il centravanti inglese ci potrebbero anche essere le sirene del Napoli, in Serie A, che in caso di cessione di Osimhen lo avrebbe messo nel mirino.