Calciomercato Roma, blitz allo stadio: porte girevoli e nuovo intrigo

Calciomercato Roma, osservatori giallorossi al lavoro per seguire da vicino i suoi progressi: ecco di chi stiamo parlando.

Sebbene la stagione sia entrata definitivamente nel vivo, la Roma ha cominciato a scandagliare con una certa continuità il mercato per riuscire a cogliere quelle opportunità che di volta in volta dovessero presentarsi.

Uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento dei giallorossi è sicuramente quello concernente il nuovo portiere che potrebbe prendersi la maglia da titolare a discapito di Rui Patricio. Sebbene l’estremo difensore lusitano abbia trovato negli anni della sua esperienza in giallorossi una buona continuità di rendimento, la Roma è alla ricerca di un nuovo estremo difensore (giovane) al quale affidare le chiavi della propria porta.

Il profilo che stuzzica maggiormente i giallorossi è quello di Guglielmo Vicario, che però fa gola anche ad altre big, in Italia e non: Juventus, Inter e Bayern Monaco in tempi e modi diversi hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. L’Empoli, dal canto suo, chiede non meno di 25 milioni di euro per lasciar partire uno dei gioielli più fulgidi della stagione ancora in corso. Ecco perché la Roma tiene calde anche altre piste: che sia per depistaggio o per una scelta ben precisa sarà il tempo a deciderlo.

Calciomercato, Roma su Di Gregorio: osservatori al lavoro

Nel dossier della Roma, infatti, sarebbe finita anche l’estremo difensore del Monza Michele Di Gregorio. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, infatti, un osservatore giallorosso sarebbe stato “pizzicato” al “Picco” di La Spezia per tastare con mano i progressi del portiere dei brianzoli, provvidenziale in almeno tre nitide occasioni.

Ricordiamo che il portiere italiano cresciuto nelle giovanili dell’Inter è legato al Monza da un contratto in scadenza nel 2025. Valutato poco meno di 10 milioni di euro, Di Gregorio potrebbe però movimentare le prossime settimane di calciomercato, soprattutto se dovesse confermare le buone prove offerte negli ultimi mesi. La gestione Palladino ha assolutamente rivitalizzato classe ’97, asse portante dello scacchiere tattico dei brianzoli. Il fatto che la Roma abbia cominciato a mettere gli occhi su di lui è una testimonianza tangibile di una crescita esponenziale che non può non aver calamitato l’interesse di diverse big. Staremo a vedere, però, se la Roma dovesse effettivamente affondare il colpo.