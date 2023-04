Futuro Allegri e duello Mourinho-Zidane: prima mossa UFFICIALE

Addio Allegri a fine stagione e decisione presa in casa Juventus, arriva l’annuncio UFFICIALE. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le novità in casa giallorossa saranno certamente non poche nel corso delle prossime settimane, quando gli uomini di Mourinho dovranno interfacciarsi con una massiccia serie di ostacoli, il superamento dei quali risulterà fondamentale per provare a inseguire un piazzamento in Champions, ad oggi rappresentante obiettivo principale di un club ancora in piena corsa anche in ambito europeo.

La massiccia serie di cambiamenti previsti nelle prossime settimane si intreccerà però con tante altre questioni non solo legate al mondo Roma, alla luce dei tanti scenari aperti anche in club italiani o esteri e le cui evoluzioni potrebbero avere una certa ingerenza anche ai fini della valutazioni finali da parte di club e dirigenza capitolini. Quest’aspetto interesserà con ogni probabilità il calciomercato, da sempre frutto di incastri e tempestive scelte, ma anche questioni slegate da tali fattori ma non per questo destinate a finire in secondo piano.

In casa Roma, ad esempio, c’è una certa attesa soprattutto su quei fronti Dybala-Mourinho che sembrerebbero essere destinati a legarsi tra loro, oltre che con i piazzamenti e i risultati finali di una realtà che, come tante altre, sa di giocarsi tantissimo nel corso delle prossime settimane. Il futuro di José, in particolar modo, rappresenta questione vivida e ricca di attenzioni, non solo mediatiche.

Addio Allegri e annuncio ufficiale in casa Juventus: le parole di Calvo

Il timore di vedere il portoghese salutare la Roma, risultati di campo a parte, interessa quel walzer di panchine di cui più volte detto, relativamente al quale un certo peso sarà assunto anche da quanto accadrà in casa Juventus. Un addio a fine anno di mister Allegri, infatti, avrebbe potuto assumere un valore non esiguo alla luce dei diversi obiettivi accostati al mondo bianconero e non solo.

Un esempio può essere il nome di Zinedine Zidane, il cui ritorno a Torino ha rappresentato nel recente passato interessante suggestione, intrecciantesi con il mondo Roma anche alla luce del forte interesse del PSG per lo storico numero 5, entrato nella lista dei papabili sostituti di Galtier insieme anche allo stesso Mourinho. Per ora, però, la rosa di incastri sembra destinata a non risentire della situazione in casa Juve, laddove la conferma di Allegri sembrerebbe cosa quasi certa.

Questo alla luce dell’annuncio del CFO, Francesco Calvo, così espressosi poco prima del fischio di inizio della gara in casa del Bologna. “Gli obiettivi attuali sono il secondo posto e la finale di Europa League: la conferma di Allegri è ovvietà. Non siamo nemmeno alla metà del suo percorso, dal momento che è tornato per un progetto di quattro anni. Per lui parlano gli undici trofei ottenuti a Torino in sette anni, oltre che i due approdi in finale di Champions.. Anche in una stagione come questa l’ allenatore, così come dirigenza e giocatori, ha voglia di migliorare“.