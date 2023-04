Inter, infortunio ufficiale: salta la partita con la Roma

Inter in possibile emergenza nella prossima partita contro la Roma: neroazzurri che dovranno fare a meno di uno dei pupilli di Simone Inzaghi

La partita con il Milan è l’ennesima occasione sfuggita per avere la possibilità di stabilizzarsi saldamente al quarto posto. Tuttavia c’è poco da rimproverare agli uomini di Mourinho, che hanno saputo sopperire alle tantissime assenze con una prestazione rocciosa, ma soprattutto di carattere.

La gara è stata equilibrata per lunghi tratti, ma i giallorossi hanno dimostrato sin da subito di poter pungere i rossoneri grazie alle riparteze. Proprio da un’azione di contropiede è arrivato il bellissimo gol di Tammy Abraham, che ha aperto le marcature al minuto 93, salvo poi essere raggiunti dal gol di Saelemaekers appena 4 minuti dopo.

Nonostante questo anche lo Speical One in conferenza stampa ha dichiarato di essere orgoglioso dei suoi ragazzi, seppur con un pizzico di rammarico per il risultato. La cosa che preoccupa di più l’allenatore sono gli infortuni, anche nella gara di ieri infatti il difensore Marash Kumbulla ha dovuto abbandonare anzitempo il campo a causa della lesione al crociato rimediata a inizio gara. Nella prossima partita contro l’Inter però anche Simone Inzaghi potrebbe avere qualche problema di formazione, a causa dell’odierno infortunio di una delle pedine fondamentali della rosa.

Inter, problemi per Simone Inzaghi: si fa male e salta il big match contro la Roma

Nella partita odierna l’Inter di Simone Inzaghi era chiamata ad approfittare del passo falso di Milan e Roma. Grazie ad una possibile vittoria con la Lazio infatti ci sarebbe stato finalmente l’aggancio che vale alla rosa il quarto posto, (condiviso proprio con Milan e Roma a quota 57 punti).

Il secco 3-1 inferto ai biancocelesti rilancia le ambizioni interiste in ottica quarto posto, ma soprattutto accende ancora di più questo incredibile finale di stagione. Non c’è però il tempo di festeggiare per il mister, che perde uno degli elementi fondamentali della rosa, soprattutto in vista dei tanti match ravvicinati.

Stiamo parlando di Robin Gosens, esterno sinistro ex Atalanta che è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio alla spalla proprio in occasione del gol del vantaggio. Il comunicato della società non lascia dubbi: “Robin Gosens è stato sostituto a causa di una lussazione alla spalla destra procuratasi nella caduta dopo il suo gol contro la Lazio. La lussazione è stata ridotta nello spogliatoio dallo staff medico nerazzurro”.

I tempi di recupero non sono stati ancora comunicati, ma difficilmente potrà recuperare in tempo per la partita