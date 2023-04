Oriana Sabatini porta Dybala via dalla Roma: la reazione dei tifosi

Dybala via dalla Roma? La compagna Oriana Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno indispettito i tifosi giallorossi

Paulo Dybala è uno dei calciatori più incisivi della rosa della Roma. I tifosi più scettici non pensavano potesse rendere ancora ad alti livelli, a causa degli infortuni, ma soprattutto a causa del fatto che la Juventus alla fine decise di non rinnovargli il contratto.

L’argentino però non ha risentito delle critiche, ma ha dimostrato tutto il suo valore, caricandosi la squadra sulle spalle con gol, assist, ma soprattutto prestazioni da vero fenomeno, diventando uno dei pochissimi calciatori a riuscire a mettere a segno più di 10 gol e 5 assist per 7 stagioni in Serie A.

Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di tantissimi top club in Europa, e la clausola presente nel suo contratto, valida solo per l’estero, faciliterebbe e non poco le squadre che vorrebbero strapparlo alla Roma. Tuttavia nel suo contratto è presente un opzione in favore della società giallorossa, che attraverso un rinnovo, ed un aumento almeno a 6 milioni di euro, può riuscire a trattenerlo.

I tifosi però non possono dormire sonni tranquilli, soprattutto dopo le parole della compagna dell’attaccante Oriana Sabatini, che hanno scatenato la rabbia dei sostenitori capitolini.

Dybala via dalla Roma, la compagna Oriana Sabatini ha parlato così

La Roma è ancora in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League, ma soprattutto per cercare di arrivare fino in fondo in Europa League. Molto del futuro prossimo di questa squadra potrebbe dipendere proprio dal raggiungimento del quarto posto, in quanto garantirebbe entrate non indifferenti che potrebbero permettere anche di operare sul mercato.

Questo però non è l’unico motivo. In caso di mancata qualificazione infatti sia Dybala che Mourinho potrebbero pensare di lasciare anzitempo la capitale per cercare fortuna altrove.

A gettare benzina sul fuoco le parole dell’attuale compagna di Dybala, Oriana Sabatini che ha partecipato con Wright e Martinez al terzo episodio di “Behindthegame”. El Dibu ha dichiarato che vorrebbe portare alcuni argentini all’Aston Villa, nominando Rodrigo De Paul, “No, portati Dybala” l’immediata replica di Oriana Sabatini.

Nel corso dell’episodio poi Wright ha parlato anche dell’interesse che ci fu da parte del Manchester United per la Joya, anche qui non si è fatta attendere la sua risposta, con un secco: “Non ci avete provato abbastanza”.

Parole che non fanno sicuramente piacere ai tifosi della Roma che puntualmente sui social hanno mostrato il loro disappunto in merito a queste dichiarazioni.